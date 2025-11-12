Venezuela lideri Maduro, "ulusal savunma komutanlıkları" kurulması talimatı verdi

Devlet televizyonu VTV'de çıkan habere göre, Maduro, başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda yaptığı açıklamada, Venezuela'nın 14 haftadan bu yana sürekli olarak psikolojik bir savaşa maruz kaldığını söyledi.

Maduro, ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası askeri müdahalesi durumunda halk direnişini ve yerel savunmayı organize etmek amacıyla ulusal savunma komutanlıkları kurulması talimatını verdiğini belirtti.

Savunma komutanlıklarının, Stratejik Operasyonel Komutanlığına (CEOFANB) bağlı bir birim olacağını dile getiren Maduro, "Eğer silahlı bir çatışma dayatılırsa, her mahallede, her şehirde halk savunması hazır olmalıdır. Kutsal mirasımızı savunmak için daima hazır olalım, kazanmak ve zafer için çelik gibi hazır olalım, vatanseverlik ve özgürlük yolunda yürüyelim." ifadelerini kullandı.

Yerel basına göre, ulusal savunma komutanlıklarının bir diğer amacı, askeri operasyonlara destek sağlamak ve seferberlik ilanının ardından temel kamu hizmetleri ile kritik altyapının işleyişini güvence altına almak olduğu belirtiliyor.