Venezuela ordusundan ayrılıp Kolombiya'ya kaçan askerler BBC'ye konuştu: Birçok asker ordudan ayrılmak istiyor

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Venezuela'nın Kolombiya sınırında Cumartesi günü ABD destekli yardımın dağıtımı sırasında sınırı geçip Kolombiya'ya sığınan Venezuelalı askerler arkalarında bıraktıkları ailelerinin güvenliğinden endişe ediyor.
BBC muhabiri Orla Guerin'e konuşan 23 yaşındaki bir asker, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı birliklerin 'ailesine saldırmasından endişelendiğini' söyledi.
Venezuelalı asker "Ama aldığım kararın doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.
Cumartesi günü ABD destekli yardım konvoylarının Kolombiya sınırından Venezuela'ya geçişi sırasında yaşanan çatışmalarda ordudan firar edip Kolombiya'ya kaçan askerlerin sayısının 100'den fazla olduğu belirtiliyor.
Maduro, yardımın geçişine engel olmak için Brezilya ve Kolombiya sınırlarına yakın yollara ve köprülere asker konuşlandırmıştı.
Bazı bölgelerde Venezuela güvenlik güçleri, askerlere ve polise taş atıp gözetim noktalarını ateşe veren protestoculara ve yardım gönüllülerine göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta şehrindeki bir kilisede BBC'ye konuşan askerler kimliklerinin paylaşılmasını istemedi.
Askerler, neden Devlet Başkanı Maduro'nun güvenlik güçlerinden ayrılma kararı aldıklarını anlattı.
29 yaşındaki bir asker "Ayrılmak isteyen çok sayıda profesyonel asker var. Bu domino etkisi yaratacak. Silahlı kuvvetler üzerinde büyük etkisi olacak. Silahlı kuvvetler dağılmış durumda çünkü çok sayıda yozlaşmış yetkili var. Profesyonel ordu bitkin halde. Köle gibi kalamazdık, kendimizi özgürleştiriyoruz" diye konuştu.
Bir diğer kadın asker de Cumartesi gününü "gergin" olarak tanımladı ve "Kendi halkıma zarar veremeyeceğimi düşünüyordum. Kızım hala Venezuela'da, en çok da bu acı veriyor. Ama bunu onun için yaptım. Zor bir durum çünkü ona ne yapacaklarını bilmiyorum" dedi.
Üçüncü bir asker de Venezuela halkının sokaklarda insani yardım için mücadele ettiğini gördükçe acı çektiğini söyledi:
"Kendimi çok güçsüz ve işe yaramaz hissettim. Yaşanan her şey acı veriyordu."
Venezuela ordusundan ayrılan kadın ve erkek askerlerle silahları bıraktıkları günün ertesinde görüştük. Sığındıkları Katolik kilisesinin çevresi gizli görevdeki güvenlik güçlerince korunuyor.
Bazıları hala, Venezuela askerlerinin kendi halklarına göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle saldırmasının şokunu yaşıyor.
Askerlere kapısını açan rahip çoğunun hırpalanmış ve yıpranmış halde olduğunu söyledi. Askerler, vatanlarının değişime, çocuklarının de gıdaya ihtiyacı olduğu için ordudan ayrıldıklarını anlatıyor. İçlerinden biri telefonda Venezuela'da bıraktığı yakınıyla telefonda konuştuktan sonra gözyaşlarına boğuldu.
Görüştüğümüz askerlerin çoğu piyade eriydi. Amirlerinin hala yolsuzluklarla Devlet Başkanı Madur'ya bağlı olduğunu, Maduro'nun da iktidarda kalmak için mücadeleyi sürdüreceğini anlattılar.
Askerler, Maduro'nun alt kademedeki birliklerini kaybettiğini ve çoğunun muhalif lider Juan Guaido'ya bağlı olduğunu söyledi.
ABD destekli yardım Venezuela muhalefetini çağrısıyla harekete geçti.
Yardımın Brezilya ve Kolombiya sınırından ulaştırılması amaçlanıyordu.
Guaido'nun yardım konvoyunun Cumartesi günü Venezuela'ya ulaşabileceğini açıklaması üzerine Maduro ülkenin sınırlarından geçişi yasakladı.
Venezuelalı siviller sınırı geçip ilaç ve gıda yardımının ulaştırılmasını sağlamaya çalıştı ama güvenlik güçleri sivillere gerçek mermi ve plastik mermilerle müdahale etti.
Çatışmaların çıktığı sırada bazı Venezuelalı askerlerin Kolombiya sınırına kaçtıkları görüldü.
Diğer yandan ABD de Venezuela üzerindeki diplomatik baskısını sürdürmeye devam ediyor.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pazar günü CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Maduro'nun 'günlerinin sayılı olduğunu' söyledi.
Cumartesi günü Kolombiya-Venezueleae sınırında siviller ve Maduro'ya bağlı birlikler arasında çıkan çatışmalarda en az iki kişi öldü.
Kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu 50'den fazla ülke tanıdığını açıkladı. ABD destekli yardımın ülkeye girişi sırasında çıkan çatışmalardan sonra konuşan Guaido, ülkelere seslenip "Maduro'nun devrilmesi için gereken tüm önlemleri değerlendirmeleri" çağrısında bulundu.
Guaido ayrıca, Maduro'nun kendisine seyahat yasağı koymasına rağmen Pazartesi günü Kolombiya'da çoğu Latin Amerika'dan birçok ülkenin temsilcileriyle görüşeceğini söyledi.
Bogota'daki görüşmede ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence temsil edecek.,
Diğer yandan Pazar günü ABD yardımı taşıyan bir gemi, Porto Riko'dan çıkıp, Venezuela donanmasının müdahalesi üzerine Curaçao'da bir Hollanda adasına demir atmaya zorlandı.
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