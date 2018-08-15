Gelir İdaresi Başkanlığı’nca uygulanan 2018 vergi borcu yapılandırma işlemleri için 31 Temmuz olarak belirtilen sürede uzatmaya gidildi. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yapılan açıklama göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türkiye Barolar Birliğine olan ve 7143 sayılı Kanun kapsamında bulunan borçların yapılandırılmasına yönelik başvuru süresi doldu. Peki vergi borcu ödemek için verilen son tarih ne zaman? Hangi borçlar için yapılandırma süresi doldu? Sorularının yanıtlarını ve vergi borcu sorgulama işlemini nasıl yapacağını yazımızdan öğrenebilirsiniz.

VERGİ BORCU İÇİN SON TARİH

31 Temmuz olarak verilen borç ödeme tarihi 27 Ağustos 2018 Cuma gününe kadar uzatıldı. 27 Ağustos’a kadar borçlu olanlar başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet adresinden(http://www.gib.gov.tr), E Devlet Kapısı’ndan (www.turkiye.gov.tr) ve tüm vergi dairelerinden yapabilecek.

HANGİ BORÇLAR İÇİN SÜRE DOLDU?

31 Temmuz itibari ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türkiye Barolar Birliğine olan ve 7143 sayılı Kanun kapsamında bulunan borçların yapılandırılmasına yönelik başvuru süresinde değişiklik yapılmadı. İşte süresi dolan vergi borçları…

2018 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksiti,

2017 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksiti,

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dokuzuncu taksiti,

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların yedinci taksiti

VERGİ BORCU SORGULAMA

E Devlet Kapısı'na TC. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna vergi borcu sorgulama yazarak ya da e hizmetler sekmesinden sırayla Gelir İdaresi Başkanlığı sonra Vergi Borcu Sorgulama sekmelerini seçerek sorgulama yapabilirsiniz (Hemen sorgulamak için; https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu)

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