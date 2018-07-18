Mükellefi belirleyen, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden dairedir. Mükelleflerin vergi uygulaması bakımından hangi vergi dairelerine bağlı oldukları vergi kanunları ile belirlenir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı da yükümlülerin işyeri ve ikamet adreslerine bakmaksızın, vergi dairelerinin yetki alanlarını belirlemeye yetkilidir.

Mükelleflerin, hizmet alacağı vergi dairesi, ikametgah ve iş yeri adresleri üzerinden tespit edilir. Mükelleflerin bağlı olacakları vergi dairesini belirlemek ile Maliye Bakanlığı yetkilidir. Vergi daireleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatı olan vergi dairesi başkanlıklarına bağlıdır. Vergi dairesi başkanlığı olmayan illerde ise defterdarlığa bağlıdır.

VERGİ DAİRESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

Vergi daireleri, hafta içi her gün mesaiye saat 08:30'da başlar ve 12:30'a kadar devam ederler. 12:30 / 13:30 arası öğle molasının ardından 13:30'da tekrar mesaiye başlayıp akşam saat 17:30'da mesai sona erer. Vergi daireleri Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

VERGİ DAİRESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No: 9/1 06450 Çankaya / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı'na 0 312 415 30 00 numaralı telefon veya 0 312 415 28 21-22 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ