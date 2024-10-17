Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlete 5 milyon liradan fazla vergi borcu olan 57 firma ve kişiyi tek tek açıkladı. Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, vergi borçlularının isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı. İşte, Vergi Yüzsüzleri Listesinde yer alan 57 firmadan bazıları...