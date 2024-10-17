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        Haberler Bilgi Ekonomi Vergi Yüzsüzleri Listesi 2024: Maliye Bakanlığı Vergi Yüzsüzleri Listesinde yer alan firmalar

        Vergi Yüzsüzleri Listesi açıklandı! Hangi firmalar Vergi Yüzsüzleri Listesinde yer aldı?

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini 'vergi yüzsüzleri' olarak açıklayacaklarını bildirmişti. Bugün, ilk kez liste paylaşıldı. İşte o Vergi Yüzsüzleri Listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:58
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlete 5 milyon liradan fazla vergi borcu olan 57 firma ve kişiyi tek tek açıkladı. Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, vergi borçlularının isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya çıkarıldı. İşte, Vergi Yüzsüzleri Listesinde yer alan 57 firmadan bazıları...

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        VERGİ YÜZSÜZLERİ LİSTESİ 2024

        İşte 5 milyon üzeri vergi borcu bulunan 57 firmadan bazıları:

        • Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ADNAN SARAÇ

        Esas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARET

        Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL

        • Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: HAMİT ASLAN

        Esas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞU

        Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL

        • Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA AYDOĞAN

        Esas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARET

        Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL

        • Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ZEKİYE BAYSAL

        Esas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATI

        Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL

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        • Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET KAZIM

        Esas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIK

        Borç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL

        • Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA HÜSEYİN HOCAOĞLU

        Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

        Borç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL

        • Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: SÜLEYMAN AKIN YİĞİT

        Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİ

        Borç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL

        • Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET HAKAN OĞUZ

        Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYAT

        Borç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL

        • Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ALİ SÖNMEZ

        Esas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİ

        Borç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL

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        • Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: YUSUF CEMALİ KILANCI

        Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

        Borç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL

        • Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: EMİNE SULTAN BOZDEMİR

        Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARET

        Borç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL

        • Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MAHMUT YILMAZ

        Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİK

        Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL

        • Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: İBRAHİM ŞAHİN

        Esas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİ

        Borç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL

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