Veysel Tiryaki kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adaylığı için Veysel Tiryaki ismini açıklaması bekleniyor. Peki, Veysel Tiryaki kimdir? İşte, Veysel Tiryaki'nin hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

VEYSEL TİRYAKİ KİMDİR?

Veysel Tiryaki, 12 Mart 1965 tarihinde Dörtdivan'da doğmuştur. Türk siyasetçi ve eski bürokrattır.

2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı seçildi. Üç dönemdir bu görevini yürütüyor. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede Kamu yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Tiryaki, doktora derecesini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü taşınmaz geliştirme anabilim dalında almıştır.

Aynı zamanda 1992 yılında Yerel Yönetimler ve Mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı. 1998 - 1999 yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Kamu Yönetimi Yüksek Lisans" programını tamamladı. Belediye başkanlık görevinden önce Ağaçören, Tufanbeyli, Hasankeyf ve Arhavi ilçelerinde Kaymakamlık; Artvin ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcısı olarak çalıştı.

Evli ve üç çocuk babası olan Veysel Tiryaki, iyi derecede İngilizce biliyor.

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