TDK sözlüğüne göre vezirparmağı kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre vezirparmağı yazılışı ve kelime anlamı

TDK'YA GÖRE VEZİRPARMAĞI NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "vezirparmağı" birleşik yazılıyor.

Bazı kaynaklarda yer alan "vezir parmağı" şeklindeki kullanımlar yazım hatasıdır.

TDK sözlüğünde isim kategorisinde yer alan vezirparmağı sözcüğünün anlamı ise şu:

Bir tür hamur tatlısı.