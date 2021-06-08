Lösemi olan gence "Yan baktın" bıçağı! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa'da, dün akşam saat 21.30 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Karaağaç mahallesi Temen Yeri parkında tam bir dehşet yaşandı. Edinilen bilgiye göre parkta bulunan iki grup önce birbirine yan baktı. Yan bakma sonrası iki grup arasında sözlü tartışma başladı.

5-6 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

İHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Emir Ş. (20),5-6 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Genci bıçaklayan saldırganlar olay yerinden kaçtı. İş çıkışı parktan evine giden ve hemşire olduğu öğrenilen bir kişi ise Emir Ş.’yi görerek ilk müdahaleyi yaptı.

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Müdahale sonra ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıklarına olayı sorarak, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

BIÇAKLANAN GENÇ LÖSEMİ HASTASI

Yaralı Emir Ş.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer yandan gencin lösemi hastası olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.