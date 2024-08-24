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        Haberler Spor Transfer Victor Nelsson için İngiltere'den dev teklif! - Son dakika GS transfer haberi - Futbol Haberleri

        Victor Nelsson için İngiltere'den dev teklif!

        Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'ın, Nelsson'u kadrosuna katmak istediği belirtilirken, sarı-kırmızılılara yapılacak teklif de ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 09:40 Güncelleme: 24.08.2024 - 09:40
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        Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları sürerken, diğer taraftan da takımın yıldız oyuncuları için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

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        Sarı-kırmızılılarda son olarak Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a İngiltere Premier Lig'de talip çıktı.

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        WEST HAM İSTİYOR

        İngilizlerin köklü gazetesi The Guardian'da yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi West Ham, 25 yaşındaki savunma oyuncusu için sarı-kırmızılılara teklif yapmaya hazırlanıyor.

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        14 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

        Stoper arayışlarını sürdüren İngiliz ekibinin, Danimarkalı futbolcu için 14 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.

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        3 TAKIM DAHA PEŞİNDE

        Haberde ayrıca, West Ham'ın kısa süre içinde teklif yapmaya hazırlandığı Victor Nelsson ile İspanyol ekibi Sevilla, Fransa'dan Lille ve İtalya Serie A takımlarından Bologna'nın da ilgilendiği belirtildi.

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        G.SARAY'DA 129 MAÇA ÇIKTI

        Nelsson, Galatasaray forması ile 129 maça çıkarken, 4 gol atıp 1 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un sarı-kırmızılı kulüp ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        SERBEST KALMA BEDELİ 25 MİLYON EURO

        11 Ağustos 2021 tarihinde Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında transfer edilen Nelsson'un, yapılan anlaşma gereği tek taraflı serbest kalma bedeli 25 milyon euro olarak belirlenmişti.

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