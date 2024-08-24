Victor Nelsson için İngiltere'den dev teklif!

G.SARAY'DA 129 MAÇA ÇIKTI

Nelsson, Galatasaray forması ile 129 maça çıkarken, 4 gol atıp 1 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un sarı-kırmızılı kulüp ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.