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Lösemi Hasan'a 2 bin takipçiden moral

Tam 5 aydır hastanede lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Hasan, internette oynadığı oyunların videosunu sanal ortamda paylaşmaya başladı. İnsanların yorumlarını okudukça mutlu oldu. Kuzeni Esra Dinçer, Twitter'dan mesaj atıp Hasan'ın videolarına moral veren yorumlar yapılmasını istedi. Dün 2 bin aboneye ulaşan Hasan, kameranın karşısına geçip bir de teşekkür videosu çekti

10.08.2018 - 06:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bölümü'nde lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gören 9 yaşındaki Hasan Karakaya'nın hayatı 3 yıl önce değişti. 6 yaşında lösemiye yakalanan ve bir yıla yakın hastanede tedavi gören küçük Hasan, durumunda ara ara görülen iyileşme nedeniyle birkaç kez taburcu edildi. Ancak son olarak mart ayında hastaneye yatırıldı.

OYUN VİDEOLARINI YAYINLADI

Beş aydır hastaneden dışarı çıkamayan Hasan, oyuncaklarıyla oynamaktan sıkılınca kısa süre önce merak sardığı Youtube'da, internette oynadığı oyunların videolarını paylaşmaya başladı. Hasan bir yandan oyununu oynarken diğer yandan da yorumlar yaptı. Birkaç takipçinin videolarını izleyip yorum yapması üzerine sabahları ilk işi kalkar kalkmaz takipçi sayısı ve yapılan yorumlara bakmak oldu.

'KUZENİMİ MOTİVE EDİN' RİCASI

Kuzeninin çocuğu olan Hasan'ın bu mutluluğuna tanık olan Esra Dinçer, onu daha da mutlu etmek için Twitter'da, "Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz yakışıklı benim kuzenim olur. İkinci kez lösemiyle savaşıyor ve aylardır kapalı olduğu hastane odasında tek eğlencesi bu youtube kanalı. Sizden ricam, abone olup motive edici yorumlar yapmanız. Çünkü o çok mutlu oluyor. Rt edip yayarsak çok mutlu olurum" mesajını paylaştı.

 

TAKİPÇİLERİNE, 'ENGELLERİ AŞACAĞIZ'

Bu mesajın ardından Hasan'ın videolarına yapılan yorumlar da abone sayısı da artmaya başladı. Dün 2000 aboneye ulaşan Hasan, takipçileri için ilk kez kameranın karşısına geçip bir teşekkür videosu çekip paylaştı. Takipçilerine teşekkür eden Hasan, "Beraber engelleri aşacağız, yükseleceğiz" dedi.

Esra Dinçer (23) ise, "Önce yakın arkadaşlarımdan Hasan'ı takip etmelerini, yorum yapmalarını rica ettim. Takipçi sayısının ve yapılan yorumların onu çok mutlu ettiğini görünce bunu sosyal medyada da paylaştım. İlgi gösterenlere, destek verip Hasan'ı mutlu edenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

 

 

1 YAŞINDAKİ KARDEŞİ 'UMUT'TAN İLİK ALINDI

Hasan'ın hayata tutunması için anne ve babasının ona bir kardeş yaptıklarını, ismini 'Umut' koyduklarını da anlatan Dinçer, "Umut, Hasan'ı kurtarmak için dünyaya geldi ve iki kardeş arasında 24 Temmuz'da ilik nakli gerçekleşti. Şu an uyum sürecinde ve 3-4 hafta takip edilecek. İlik uyumu sağlanmazsa ikinci bir deneme daha yapılacak. O da başarısız olursa tekrar tedavisi için ilik aranacak" dedi.

İŞTE MİNİK HASAN'IN DESTEKÇİLERİ

Hasan'ı 4 duvar arasında mutlu etmek için video kanalına abone olup yorum yapanlardan başlıklar...

İşte minik Hasan'ın Youtube hesabı

Kerem Gençay: Bu işte ustasın... :)

Elvin Çetiner: Sayende oyunu öğrendim harikasınnn:)

BuuRA20: Çok güzel video, yakışıklı kardeşim videolarının devamını bekliyoruz:)

Ayşenur Akil: Çok eğlenceli bir video olmuş yenilerini bekliyorum:)

Hikmet Ilgaz: Harika paslar, harika goller:) Hasan Karakayaaaaa vurdu gooool oldu:)

Kaan Keçeçi: Süper oynamışsın bize de öğretmen lazım:)

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YORUMLAR 1
  • Misafir 32 dakika önce
    Allah'ım Şafi Sıfatıyla Muamele Eylesin AMİN AMİN AMİN
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