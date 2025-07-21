Vietnam'daki tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Vietnam'da cumartesi günü meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Kayıp 5 kişiyi bulmak için çalışmalar sürüyor
Vietnam'ın Ha Long Körfezi açıklarında cumartesi günü meydana gelen tekne kazasında ölü sayısı 37'ye yükseldi.
VN Express haber sitesinin haberine göre, Ha Long Körfezi açıklarında meydana gelen tekne kazasının ardından arama çalışmaları sürüyor.
Yetkililer çalışmaların ardından 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini açıkladı.
Kayıp 5 kişiyi bulmak için çalışmalar devam ederken, yetkililer şu ana kadar 11 kişinin kurtarıldığını kaydetti
Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde 48 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan tur teknesi iki gün önce aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora olmuştu.