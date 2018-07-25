Vikingur Olafsvik - Handknattleiksfelag maçı ne zaman?

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Vikingur Olafsvik, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü Handknattleiksfelag takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:15. 26 puanlı Vikingur Olafsvik 2. sırada bulunuyor, Handknattleiksfelag 28 puana sahip ve 1. sırada. Vikingur Olafsvik, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Handknattleiksfelag, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 670 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vikingur Olafsvik kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Handknattleiksfelag sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Vikingur Olafsvik önceki hafta Fjardabyggd mücadelesinde 6-2 kazandı.

Handknattleiksfelag, Haukar karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Vikingur Olafsvik, 9 gol attı ve 3 gol yedi.

Handknattleiksfelag, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Handknattleiksfelag 9 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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