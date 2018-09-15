Vikingur Reykjavik - FH Hafnarfjördur maç önü

Vikingur Reykjavik ve FH Hafnarfjördur, 16 Eylül 2018 Pazar günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Vikingur Reykjavik 21 puanla 10. sırada, FH Hafnarfjördur 30 puanla 5. sırada bulunuyor. Vikingur Reykjavik son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. FH Hafnarfjördur, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 646 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vikingur Reykjavik kazanırsa 3.75, beraberlik çıkarsa 3.50, FH Hafnarfjördur sahadan galip ayrılırsa 1.55 oranını elde edecekler.

Vikingur Reykjavik önceki hafta Valur mücadelesinde 4-3 yenildi.

FH Hafnarfjördur, Breidablik karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Vikingur Reykjavik, 9 gol attı ve 13 gol yedi.

FH Hafnarfjördur, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FH Hafnarfjördur 13 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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