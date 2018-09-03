Vila Nova - Oeste düellosu

Vila Nova ve Oeste, 04 Eylül 2018 Salı günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:00. Maç öncesi Vila Nova 36 puanla 8. sırada, Oeste 33 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Vila Nova, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Oeste, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 798. İddaa'da Vila Nova kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Oeste kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Vila Nova önceki hafta Nautico mücadelesinde 1-2 kazandı.

Oeste ise ABC Natal maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Vila Nova, 9 gol attı ve 3 gol yedi.

Oeste ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oeste, 12 gol atarken 18 gol yedi.

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