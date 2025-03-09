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        Haberler Gündem Güncel Vinç bakımı kazası: 4 işçi yaralı | Son dakika haberleri

        Vinç bakımı kazası: 4 işçi yaralı

        İstanbul Bahçelievler'de vinç bakımı yaptıkları sırada bindikleri sepetinden düşen 4 işçi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 20:07 Güncelleme: 09.03.2025 - 20:10
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        Vinç bakımı kazası: 4 işçi yaralı
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        Bahçelievler'de vinç bakımı yaptıkları sırada bindikleri sepeti yan yatması sebebiyle yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düştü.

        Olayda 2'si ağır 4 işçi yaralandı. İşçiler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Olay saat 16.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Ziya Taşkent Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. Arazideki bir vincin bakımını yapan işçiler, vincin sepetine binerek yaklaşık 10 metre yükseğe çıktı.

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        Bu sırada sepetin yan yatması üzerine işçiler yere düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 2'sinin ağır yaralandığı anlaşılan 4 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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