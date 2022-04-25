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Vinç ile servis minibüsü çarpıştı: 18 yaralı

Konya'nın Meram ilçesinde vinç ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı

Vinç ile servis minibüsü çarpıştı: 18 yaralı
İHA

Konya'nın Meram ilçesinde saat 17.30 sıralarında Serdar K. idaresindeki 42 AJM 446 plakalı fabrika servis minibüsü, Kutsal Caddesi'nden çıkan Zekeriya S. idaresindeki 42 DZT 73 plakalı vinçle çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada vinç ve servis minibüsü sürücüsü ile minibüste bulunanlar olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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