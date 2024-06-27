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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Vincenzo Montella: Bu saatten sonra kim gelirse gelsin - Futbol Haberleri

        Vincenzo Montella: Bu saatten sonra kim gelirse gelsin

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella müsabakanın ardından açıklamalar yaptı. Hakkındaki eleştirilere yanıt veren İtalyan çalıştırıcı son 16 turundaki Avusturya eşleşmesiyle ilgili olarak ise "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin!" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 01:43 Güncelleme: 27.06.2024 - 01:43
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        "Bu saatten sonra kim gelirse gelsin"
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        A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te 2-1 kazanılan Çekya maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın o açıklamaları...

        "Türk milletimiz için çok mutluyum, böyle bir başarı için. Hepimiz için çok mutluyuz."

        "GEREKSİZ ELEŞTİRİ VE BASKI"

        "Son dönemde gereksiz eleştiriler oldu ve baskılar yaratıldı. Bu tabii ki ister ister etkiledi. İlk golün verilmemesi gerekiyordu, fauldü. Genç bir takımız. Turu geçen en genç milli takım biziz. Bütün bu baskılar hissedildi. Ama herkes için böyle bir sonuç aldığımız için çok mutluyuz."

        "Bu tarz turnuvalarda hesap yapmamak lazım. Ne kadar ilerlerseniz iyi rakipler gelir. Avusturya'yı daha önceden biliyoruz. İyi hazırlanacağız. Bundan sonra itibarıyla farklı bir turnuva başlıyor."

        "KİM GELİRSE GELSİN"

        "Avusturya'yı istediğimi söyleteceksiniz. Herkesin böyle bir rövanş ruhuna sahip olması beni mutlu ediyor. Ben de var bu. Ama bu kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez."

        BARIŞ ALPER'E ÖVGÜLER DİZDİ!

        "Barış Alper çok iyi bir maç oynadı. Fiziksel olarak muazzam. Sonuna kadar mücadele etmeyen kimseyi bulamazsınız. Sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var."

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