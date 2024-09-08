Vincenzo Montella: Yoğun eleştirileri anlamıyorum

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda ile karşılaşacak. Milliler, grubun ilk mücadelesinde deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda maçı öncesinde Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Montella, İzlanda'nın, duran toplarda ve taç atışlarında etkili olduğunu belirterek, "Buna göre hazırlanmamız gerektiğini biliyoruz. Son zamanlarda her rakip bu tarz organizasyonlarda çok fazla tehlike oluşturuyor. Biz de bunları göz önüne alıp ona göre önlem alacağız" dedi.

"ARDA'NIN DURUMUNU DEĞERLENDİRECEĞİZ" Galler ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz performansı hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Barış’ın performansına hepimiz şahit olduk. Birçok hoca da beni büyük takımlardan kendisiyle alakalı bilgi almak için aradı. Şu anda aramızda değil kırmızı kart gördüğü olduğu için ama hazırlıklarımız aynı şekilde devam ediyor. Futbolcularımız görev almak için hazır. Arda konusuna değinmek gerekirse, maç sonu bir darbe aldı. Dün de tamamıyla rahat yürüyemiyordu. Darbeye bağlı bir problem yaşıyor ama bugün takımla antrenman yapmasa dahi değerlendirme süremiz var. Kendisinden de geri bildirim alarak değerlendirme yaptıktan sonra baştan mı sonradan mı, en kötü ihtimalle hiç mi olmayacak şeklinde değerlendirmiş oluruz" diye konuştu.

REKLAM "FUTBOLCULARA ELEŞTİRİLER YOĞUN BİR ŞEKİLDE GELDİĞİNDE GERÇEKTEN ANLAMIYORUM" Milli takım teknik direktörlerinin her maçının final olduğunu vurgulayan Vincenzo Montella, "Sürekli maç oynama, çalışma fırsatınız olmuyor ama şunu söylemek lazım; hocaya eleştiri geldiğinde ben bunu kabul etmekte daha mı iyiyim? Çünkü ben hata yapabilirim ve konuşabiliriz ama futbolculara eleştiriler yoğun bir şekilde geldiğinde gerçekten anlayamıyorum. Belki ben Türk değilim ama bana inanın duyguları en iyi şekilde yaşıyorum burada milli takımda olmaktan ve yetişme tarzından dolayı. Çünkü Napoli'nin kültürü gerçekten Türk kültürüne çok benziyor ve bütün duyguları aidiyet hissiyle yaşıyorum. Futbolcularımızı bölmeye çalışmamamız gerekiyor. O birlikteliği bozmamamız gerekiyor. Sadece bizim içeride yaşadığımız birlik değil de dışarıdan da bir birliktelik lazım. Çünkü birlikten güç doğar. Avrupa Şampiyonası'nda beraber daha iyi işler yaptığımızı hepimiz gördük" şeklinde konuştu. REKLAM

"BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR" Galler maçının ilk 30 dakikasını iyi oynayamadıklarını dile getiren Montella, "Sonradan toparladığımızı, bir organize bir futbol ortaya sergilediğimizi ve rakibe hiçbir şekilde fırsat vermediğimizle alakalı hiçbirisi bu soruyu sorulmadı bana. Çünkü 10 kişi kaldığımızda da gerçekten bizim futbolcular, organizasyon anlamında başarılı işler yaptılar ve rakibe hiçbir şekilde fırsat vermediler. Tekrar altını çizmek istiyorum, birliktelik lazım. Bunu futbolcularımız gerçekten hak ediyor. Gösterdikleri performans, destekleri ve algılarıyla bunu kesinlikle sağlamamız gerekiyor. Sadece bizim içerideki birlikteliğimiz, aile ortamımız değil de dışarıdan gelen birliktelik de lazım. Çünkü tekrar ediyorum her zaman birlikten güç doğar, daha güçlü oluruz. Başarılı olmamızı istiyorsanız her yerden birlikte olmamız gerekiyor. Yarın İzmir için özel bir gün. Bu tarihi günde güzel bir galibiyetle kutlamalara en iyi şekilde biz de katkıda bulunmak istiyor" açıklamasında bulundu.