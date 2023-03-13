Başkansız ve teknik direktörsüz olarak müsabakaya çıkan bordo mavili takım, 4-1'lik skorla maçı tamamlayarak 15 günlük ara döneme girdi. 1 haftalık izin verilen oyuncular, fikstürdeki rakibi Gaziantepspor´un Süper Lig´den çekilmesi nedeniyle gelecek hafta sahaya çıkmayacak. 20 Mart´ta başlayacak milli ara nedeniyle de dinlenme fırsatı bulacak olan oyuncular, 27'nci haftada sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Süper Lig´in 25´inci haftasında sahasında Adana Demirspor´u konuk eden Trabzonspor'un galibiyet gollerini Yusuf Yazıcı, Vitor Hugo, Edin Visca ve Umut Bozok kaydetti. Geçtiğimiz hafta sahasındaki 36 maçlık yenilmezlik serisini Ümraniyespor karşısında kaybeden bordo mavililer, zorlu rakibi karşısında aldığı farklı galibiyetle moral depoladı. Abdullah Avcı´yla yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Orhan Ak yönetiminde sahaya çıkan Karadeniz ekibi, milli ara öncesi oynadığı son müsabakada yüzleri güldürdü.

Trabzonspor´da geçtiğimiz sezon transfer olan ve şampiyonluğa ilerleyen takıma ikinci devrede önemli katkıda bulunan Edin Visca, sezon başından bu yana yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Bu sezon 4 maçta forma giyebilen oyuncu, son yaşadığı sakatlıktan sonra 8 hafta daha takımda yer alamamıştı. Adana Demirspor maçına yedekte başlayan ve 76´ncı dakikada oyuna giren Visca, 2 dakika sonra Vitor Hugo´nun golünün asistini yaptı, 3 dakika sonra da frikikten takımının üçüncü golünü attı. Aylardır formasına hasret kalan Visca, 5 dakikada takımına 2 gol katkısında bulunarak kendisine hayran bıraktı. Visca, frikik golünden sonra taraftarlara koşup kollarını açıp gol sevinci yaşarken ayakta alkışlandı. Boşnak yıldız, bu sezon Trabzonspor formasıyla oyuna sonradan girdiği Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.

TARAFTAR MARKOVIC´İ BEĞENDİ

Trabzonspor´a devre arasında Gaziantep FK´dan transfer olan Lazar Markovic de, bordo mavili formayla ilk maçına Adana Demirspor karşısında çıktı. İkinci devrede Doğucan´ın yerine oyuna giren Sırp oyuncunun girişken oyunu taraftarın beğenisini aldı. Geçtiğimiz ay yaşanan yıkıcı depremler sonrası ligden çekilen Gaziantep FK´dan kiralanan oyuncu, Trabzonspor taraftarının coşkusunda etkilendiğini söyleyerek Trabzonspor´un bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

HAMSIK YENİ TARZIYLA SAHAYA ÇIKTI

Trabzonspor´da son yaşadığı sakatlık sonrasında kendisiyle özdeşleşen `Mohikan´ tarzı saç stilini değiştirdiği için futbolu bırakma düşüncesi olduğu gündeme gelen Marek Hamsik, 4 hafta ayrılığın ardından yeniden sahaya çıktı. Bu sezon sakatlıkları nedeniyle 8 maç kaçıran Slovak yıldız, Adana Demirspor maçının 70´inci dakikasında oyuna girerken alkışlandı. Taraftarların sahada görmeyi özlediği Hamsik, 90+4´üncü dakikada Markovic´e 50 metreden başarılı bir pas atarak, Umut Bozok´un golünün hazırlayıcısı oldu. Bordo mavili takımın rakibi karşısında aldığı farklı galibiyette önemli rolü bulunan Hamsik´in sahalara geri dönüşü taraftarı sevindirdi.