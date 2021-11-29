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Vitor Pereira'dan eleştirilere cevap!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira maçın ardından açıklamalar yaptı. Eleştirilere yanıt veren Portekizli çalıştırıcı İrfan Can Kahveci'yi oyundan çıkarmasıyla ilgili de konuştu

Vitor Pereira'dan eleştirilere cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira "İlk yarıda bence kaliteli bir oyun sergiledik. Çok fazla pozisyon ürettik. Rakibimiz uzun toplarla gelmeye çalıştı. Biraz daha fazla orta yapabilir, Serdar Dursun'u değerlendirebilirdik. İlk yarıda kaliteli bir oyun oynadık. İlk yarının sonucu adil değildi. Rakibimizin attığı gol ofsayttı fakat yeni kural gereği hakemler pozisyon gereği sonuna kadar oynatmak durumunda kalıyor. Kural bu şekilde. Maçın ikinci yarısında 1-1'e getirdik. Maç içerisinde oyun kalitesi azaldı. Oyun çok durdu. Hakemler üzerinde de baskı vardı. Faul üstüne faul vardı. Sahada tartışmalar oldu. Oyunun kalitesi azaldı. İkinci yarıda karakter ve istek gösterdik. " dedi.

İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ OYUNDAN ÇIKARMASI...

Oyuncu değişikliklerinin eleştirilmesi hakkında konuşan Pereira "Değişiklikleri ben yapıyorum. Sonuçta bu takımın hocası benim. Bir şeyleri eksik gördüğümde müdahale etmem gerekiyor. Değişiklik yaparken amacım savunma ve ofansta daha iyi olmak. Maç bir yerden sonra kumara döndü. Golü atabilirdik de, yiyebilirdik de. 1 hafta içinde 3. maçımız. Bazı oyuncular yorgundu. İlk yarıda savunmada gösterdikleri diriliği ikinci yarı gösteremediler. Ben de müdahale etmek durumunda kaldım. Tekrar kalite katmak, ilk yarıdaki gibi oynamak için değişiklikler yaptım. Amacımız buydu tabii ki. İnsanlar istedikleri gibi eleştirebilirler, istediklerini söyleyebilirler. Burada hoca benim. Değişikliklere ben karar veririm." ifadelerini kullandı.

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