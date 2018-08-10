Vitoria Setubal - Desportivo Aves maçı rakamları

Portekiz Premier Lig maçında Vitoria Setubal ile Desportivo Aves, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Ev sahibi Vitoria Setubal, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Desportivo Aves, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 412 kodlu maçı oynayanlar; Vitoria Setubal galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.80, Desportivo Aves galibiyet oranı 2.90. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Vitoria Setubal son hafta oynanan Desportivo Aves maçında 0-1 yenildi.

Desportivo Aves, Vitoria Setubal karşılaşmaında 0-1 kazandı.

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