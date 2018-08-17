Cin Çıkarması (My Guardian Angel)
Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018
Yapım: 2016- İngiltere
Süre: 100 Dk
Tür: Gerilim
Yönetmen: Mümtaz Yıldırımlar
Senaryo: Mümtaz Yıldırımlar, Deanna Dewey, Jane Alexandra Foster
Yapımcı: Mümtaz Yıldırımlar
Benim Adım Osssman
Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 -Türkiye
Tür: Komedi
Yönetmen: Sedat Kapurtu
Oyuncular: Sedat Kapurtu, Metin Yıldız, Ateş Fatih Uçan, Cengiz Kurtoğlu, Yıldız Tilbe
Senaryo: Atıf Ulusoy, Banu Kaptanoğulları, Sedat Kapurtu
Yapımcı: Sedat Kapurtu
Beyaz Diş (Croc- Blanc)
Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018
Yapımı: 2018- ABD-Fransa, Lüksemburg, Kanada
Tür: Animasyon, Macera
Süre: 85 Dk
Yönetmen: Alexandre Espigares
Seslendirenler: Paul Giamatti, Dominique Pinon, Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Nick Offerman
Senaryo: Philippe Lioret, Dominique Monfery, Serge Frydman
Yapımcı: Clément Calvet, Marc Turtletaub
Sevginin Gücü (Bajrangi Bhaijaan)
Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018
Yapımı: 2015- Hindistan
Tür: Dram
Süre: 163 Dk
Yönetmen: Kabir Khan
Oyuncular: Salman Khan, Kareena Kapoor, Harshaali Malhotra, Nawazuddin Siddiqui
Senaryo: Kabir Khan, Vijayendra Prasad, Kausar Munir
Yapımcı: Salman Khan, Kabir Khan
Köpek Dişi (Dogtooth)
Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018
Yapımı: 2009- Yunanistan
Tür: Dram
Süre: 94 Dk
Yönetmen: Yorgos Lanthimos
Oyuncular: Aggeliki Papoulia, Christos Stergioglou, Mary Tsoni
Senaryo: Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou
Yapımcı: Yorgos Lanthimos, Athina Rachel Tsangari
Karanlıkta (In Darkness)
Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 ABD
Tür: Gerilim
Süre: 100 Dk
Yönetmen: Anthony Byrne
Oyuncular: Natalie Dormer, Ed Skrein, Emily Ratajkowski, Jan Bijvoet, Joely Richardson
Senaryo: Natalie Dormer, Anthony Byrne
Yapımcı: Anthony Byrne, Ben Pugh
Siccin 5
Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 Türkiye
Tür: Korku
Yönetmen: Alper Mestçi
Oyuncular: Rüya Önal, Merve Ateş, Özgür Hacıer, Ece Köroğlu, Ece Baykal
Senaryo: Alper Mestçi
Yapımcı: Muhteşem Tözüm
Yarım ile Yamalak
Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 Türkiye
Süre: 82 Dk
Tür: Komedi
Yönetmen: Kubilay Yılmaz
Oyuncular: Adem Eraydın, Selahattin Çakır, Gülnihal Demir, Şevki Özcan, Fatih Doğan
Senaryo: Kubilay Yılmaz
Yapımcı: Hakan Pala
Milyonluk Kuş
Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018
Yapım: 2018 Türkiye- Azerbaycan
Tür: Komedi
Süre: 100 Dk
Yönetmen: Hayal Aslan
Oyuncular: Ufuk Özkan, Gökçe Özyol, Mehtap Bayri, Dilara Aliyeva
Senaryo: Tevekkül T. Mehreliyev