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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (17 Ağustos 2018)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek

17 Ağustos 2018 Cuma, 08:51:47

Cin Çıkarması (My Guardian Angel)

Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018

Yapım: 2016- İngiltere

Süre: 100 Dk

Tür: Gerilim

Yönetmen: Mümtaz Yıldırımlar

Senaryo: Mümtaz Yıldırımlar,  Deanna Dewey,  Jane Alexandra Foster

Yapımcı: Mümtaz Yıldırımlar

CİN ÇIKARMASI (MY GUARDİAN ANGEL) FRAGMAN
Film, ikiz kız kardeşinin vefatı sonrası birçok farklı sıkıntıyla yüzleşmek zorunda kalan küçük bir kızın hikayesini korku öğeleriyle beyaz perdeye taşıyacak.

Benim Adım Osssman

Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018

Yapımı: 2018 -Türkiye

Tür: Komedi

Yönetmen: Sedat Kapurtu

Oyuncular: Sedat Kapurtu, Metin Yıldız, Ateş Fatih Uçan, Cengiz Kurtoğlu, Yıldız Tilbe

Senaryo: Atıf Ulusoy, Banu Kaptanoğulları, Sedat Kapurtu

Yapımcı: Sedat Kapurtu

 

BENİM ADIM OSSSMAN- FRAGMAN
Benim Adım Osssman, bir köşe yazarı olmak adına çıktığı yolculukta gazete dağıtıcısı olarak çalışan bir adamın hayatını konu ediniyor.

Beyaz Diş (Croc- Blanc)

Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018

Yapımı: 2018- ABD-Fransa, Lüksemburg, Kanada

Tür: Animasyon, Macera

Süre: 85 Dk

Yönetmen: Alexandre Espigares

Seslendirenler: Paul Giamatti,  Dominique Pinon,  Virginie Efira,  Raphaël Personnaz,  Nick Offerman

Senaryo: Philippe Lioret,  Dominique Monfery,  Serge Frydman

Yapımcı: Clément Calvet,  Marc Turtletaub

BEYAZ DİŞ (CROC- BLANC) FRAGMAN
Jack London'ın 89 farklı dile çevrilmiş kitabından Alexandre Espigares tarafından sinemaya uyarlanan haftanın animasyon filmi "Beyaz Diş", vahşi bir hayvanın gözünden hem doğal hayata hem de insanların acımasız dünyalarına eleştirel bir bakış atmayı amaçlıyor.

Sevginin Gücü (Bajrangi Bhaijaan)

Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018

Yapımı: 2015- Hindistan

Tür: Dram

Süre: 163 Dk

Yönetmen: Kabir Khan

Oyuncular: Salman Khan, Kareena Kapoor, Harshaali Malhotra, Nawazuddin Siddiqui

Senaryo: Kabir Khan, Vijayendra Prasad, Kausar Munir

Yapımcı: Salman Khan, Kabir Khan

SEVGİNİN GÜCÜ (BAJRANGİ BHAİJAAN)- TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
2015 yapımı dram türündeki Sevginin Gücü, tedavisi için annesiyle çıktığı yolculuk sırasında kaybolan konuşma engelli beş yaşındaki bir çocuğun hikayesini odağına alıyor.

Köpek Dişi (Dogtooth)

Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018

Yapımı: 2009- Yunanistan

Tür: Dram

Süre: 94 Dk

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Aggeliki Papoulia, Christos Stergioglou, Mary Tsoni

Senaryo: Yorgos Lanthimos,  Efthymis Filippou

Yapımcı: Yorgos Lanthimos,  Athina Rachel Tsangari

KÖPEK DİŞİ (DOGTOOTH)- TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Yunanistan yapımı dram türündeki film, üç genç kardeşin, dış dünyayla ilgili hiçbir şey bilmeden anne babalarıyla tutsak olarak yaşadıkları evden çıkacakları günü hayal etmelerini konu ediniyor.

Karanlıkta (In Darkness)

Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018

Yapımı: 2018 ABD

Tür: Gerilim

Süre: 100 Dk

Yönetmen: Anthony Byrne

Oyuncular: Natalie Dormer, Ed Skrein, Emily Ratajkowski, Jan Bijvoet, Joely Richardson

Senaryo: Natalie Dormer,  Anthony Byrne

Yapımcı: Anthony Byrne,  Ben Pugh

KARANLIKTA (IN DARKNESS)- FRAGMAN
Görme engelli bir piyanist olan Sofia'nın hayatı, üst komşusu Veronique'nin şüpheli bir cinayete kurban gitmesiyle alt üst olur. Olayın sorumluları, cinayetin tek tanığı olan genç kadının peşine düşerler. Sofia kendini bir anda acımasız bir suç örgütünün hedefi haline gelmiş halde bulur. Gizli ajanlarla, suç ve şantajlarla dolu yeraltı dünyasında cinayetin perde arkasını çözmeye çalışırken Sofia'nın yolu, Veronique'nin Bosna Savaşı sırasında soykırım eylemleri yapan savaş suçlusu babasıyla kesişecektir.

Siccin 5

Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018

Yapımı: 2018 Türkiye

Tür: Korku

Yönetmen: Alper Mestçi

Oyuncular: Rüya Önal, Merve Ateş, Özgür Hacıer, Ece Köroğlu, Ece Baykal

Senaryo: Alper Mestçi

Yapımcı: Muhteşem Tözüm

SİCCİN 5 FRAGMAN
Alper Mestçi'nin yazıp yönettiği haftanın yerli korku filmi "Siccin 5", üç ayrı ailenin hayatlarını etkileyen lanetli kabusların, geçmişte yapılan bir ayinde kesişmesini anlatıyor.

Yarım ile Yamalak

Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018

Yapımı: 2018 Türkiye

Süre: 82 Dk

Tür: Komedi

Yönetmen: Kubilay Yılmaz

Oyuncular: Adem Eraydın, Selahattin Çakır, Gülnihal Demir, Şevki Özcan, Fatih Doğan

Senaryo: Kubilay Yılmaz

Yapımcı: Hakan Pala

YARIM İLE YAMALAK FRAGMAN
Kubilay Yılmaz'ın yönettiği, Yarım ile Yamalak, iki yakın arkadaş absürt maceralarını konu alıyor.

Milyonluk Kuş

Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018

Yapım: 2018 Türkiye- Azerbaycan

Tür: Komedi

Süre: 100 Dk

Yönetmen: Hayal Aslan

Oyuncular: Ufuk Özkan, Gökçe Özyol, Mehtap Bayri, Dilara Aliyeva

Senaryo: Tevekkül T. Mehreliyev

MİLYONLUK KUŞ FRAGMAN
Komedi türündeki film, Bakü'de bir otelde şoför olarak çalışan bir adamın yurt dışından bir mimarı almak için gittiği havaalanından yanlışlıkla bir kuş hırsızını alması sonrasında gelişen olaylar etrafında dönüyor.

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