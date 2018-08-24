Adalet 2 (The Equalizer 2)
Vizyon Tarihi: 22 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Gerilim, Suç
Süre: 121Dak.
Yönetmen: Antoine Fuqua
Oyuncular: Danzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe
Senaryo: Richard Wenk, Michael Sloan
Yapımcı: Todd Black, Jason Blumenthal
İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2)
Vizyon Tarihi: 22 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Animasyon, Aile, Komedi, Macera
Süre: 118Dak.
Yönetmen: Brad Bird
Seslendirenler: Samuel L. Jackson, Holly Hunter, John Ratzenberger, Craig T. Nelson, Sarah Vowell
Senaryo: Brad Bird
Edepsiz Kuklalar (The Happytime Murders)
Vizyon Tarihi: 24 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Gizem, Komedi, Suç
Süre: 91Dak.
Yönetmen: Brian Henson
Oyuncular: Melissa McCarthy, Maya Rudolph, Joel McHale, Elizabeth Banks, Leslie David Baker
Senaryo: Todd Berger, Dee Austin Robertson
Yapımcı: Brian Henson, Lisa Henson
Acayip Güzelim (I Feel Pretty)
Vizyon Tarihi: 24 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Komedi
Süre: 110Dak.
Yönetmen: Abby Kohn, Marc Silverstein
Oyuncular: Amy Schumer, Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Rory Scovel, Naomi Campbell
Senaryo: Abby Kohn, Marc Silverstein
Yapımcı: Mary Viola, Alissa Phillips
Yüz (Twarz)
Vizyon Tarihi: 24 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Polonya
Tür: Dram
Süre: 91Dak.
Yönetmen: Małgorzata Szumowska
Oyuncular: Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Małgorzata Gorol, Anna Tomaszewska, Robert Talarczyk
Senaryo: Małgorzata Szumowska, Michał Englert
Yapımcı: Małgorzata Szumowska, Michał Englert
İki İyi Çocuk
Vizyon Tarihi: 24 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 105Dak.
Yönetmen: Mehmet Demir Yılmaz
Oyuncular: Sarp Levendoğlu, Kazım Karakadıoğlu, Sevcan Yaşar, Devrim Özder Akın, Mehmet Ulusoy
Senaryo: Mehmet Demir Yılmaz
Yapımcı: Murat Doğu Yılmaz
Facia Üçlü
Vizyon Tarihi: 24 Ağustos 2018
Yapımı:2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 105Dak.
Yönetmen: Ramazan Özer
Oyuncular: Sefa Kındır, Mami Emen, Emre Gül, Deniz Oral, Hülya Şen
Senaryo: Gurbet Gurur Cantürk
Yapımcı: Kemal Kaplanoğlu, Fatih Gürler
Tanrıdan Gelen (Revelator)
Vizyon Tarihi: 24 Ağustos 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Korku
Süre: 110Dak.
Yönetmen: J. Van Auken
Oyuncular: J. Van Auken, Mindy Rae, Greg Lucey, Alex Klein, Josh Robert Thompson
Senaryo: J. Van Auken
Yapımcı: J. Van Auken