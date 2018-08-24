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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (24 Ağustos 2018)

Bu hafta vizyona başrolünde Danzel Washington'ın olduğu Adalet 2 ile birlikte toplam 8 film girdi. İşte bu haftanın filmleri!

24 Ağustos 2018 Cuma, 23:49:26

Adalet 2 (The Equalizer 2)

Vizyon Tarihi: 22 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Aksiyon, Gerilim, Suç
Süre: 121Dak.
Yönetmen: Antoine Fuqua
Oyuncular: Danzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe
Senaryo: Richard Wenk, Michael Sloan
Yapımcı: Todd Black, Jason Blumenthal

ADALET 2 - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Adalet 2 (The Equalizer 2), ilk filmden farklı olarak emekli ajan Robert McCall'un bu defa daha kişisel bir nedenden dolayı sahalara geri dönmesini konu ediniyor. Umudunu kaybetmiş adalet arayıcılarına yardım eden ve haksızlıkları düzeltmek için mücadele eden Robert McCall, bir gün eski dostu olan Susan Plummer'dan kötü haberler alır. Emekli ajan McCall, şimdi en iyi bildiği şeyi yapacak ve kendi adaletini kendisi sağlayacaktır.

İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2)

Vizyon Tarihi: 22 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Animasyon, Aile, Komedi, Macera
Süre: 118Dak.
Yönetmen: Brad Bird
Seslendirenler: Samuel L. Jackson, Holly Hunter, John Ratzenberger, Craig T. Nelson, Sarah Vowell
Senaryo: Brad Bird

İNANILMAZ AİLE 2 - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
İlk filmdeki olayların ardından halkın güvenini kaybeden süper kahramanların imajını düzeltmek için Helen yani Lastik Kız seçilmiştir. Lastik Kız şehri kötü güçlerden korurken, Bob (Bay İnanılmaz) evdeki çocuklarla ilgilenme görevini üstlenmiştir. Violet ve Dash'in yanında yeni doğmuş Jack-Jack'in yeni fark ettikleri ve henüz kontrol edemedikleri güçleri, işini iyice zor bir hale getirmiştir. Ancak Screenslaver adında yeni ve zorlu bir düşmanın ortaya çıkışı, Lastik Kız ile birlikte ailenin diğer üyeleri ve Frozone'un hep birlikte yeni rakibe karşı savaşmalarını gerektirir.

Edepsiz Kuklalar (The Happytime Murders)

Vizyon Tarihi: 24 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Gizem, Komedi, Suç
Süre: 91Dak.
Yönetmen: Brian Henson
Oyuncular: Melissa McCarthy, Maya Rudolph, Joel McHale, Elizabeth Banks, Leslie David Baker
Senaryo: Todd Berger, Dee Austin Robertson
Yapımcı: Brian Henson, Lisa Henson

EDEPSİZ KUKLALAR - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
İnsanlar ve kuklaların birlikte yaşadığı bir dünyada Phil Philips adlı kukla, Los Angeles polisine seçilmeyi başaran ilk kukla olmuştur, ancak sonrasında atılmış, özel dedektif olarak çalışmaya başlamıştır. 1980'lerin ünlü dizisi The Happytime Gang'in kuklalarının seri cinayetlere kurban gitmeye başlamasıyla Phil ile eski ortağı Connie Edwards (Melissa McCarthy) tekrar bir araya gelerek katili bulmaya, kendisi üzerinde toplanan şüpheleri de dağıtmaya çalışacaktır.

Acayip Güzelim (I Feel Pretty)

Vizyon Tarihi: 24 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Komedi
Süre: 110Dak.
Yönetmen: Abby Kohn, Marc Silverstein
Oyuncular: Amy Schumer, Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Rory Scovel, Naomi Campbell
Senaryo: Abby Kohn, Marc Silverstein
Yapımcı: Mary Viola, Alissa Phillips

ACAYİP GÜZELİM - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Renee (Amy Schumer) güzel bir kadın olmadığını düşündüğü için müthiş bir özgüvensizlikle yaşamını sürdürmektedir. Bir gün spor yaparken bisikletten düşerek başını vuran Renee, uyandığında aslında görüntüsünde hiçbir değişiklik olmasa da kendisini aşırı derece güzel ve çekici bulmaya başlar. Daha önceden yapmaya çekindiği her şeyi cesurca deneyerek bambaşka bir insana dönüşecektir.

Yüz (Twarz)

Vizyon Tarihi: 24 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Polonya
Tür: Dram
Süre: 91Dak.
Yönetmen: Małgorzata Szumowska
Oyuncular: Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Małgorzata Gorol, Anna Tomaszewska, Robert Talarczyk
Senaryo: Małgorzata Szumowska, Michał Englert
Yapımcı: Małgorzata Szumowska, Michał Englert

YÜZ - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Brezilya'daki ünlü İsa heykelini bile geçmesi planlanan bir heykelin inşaatında çalışan metal müzik hayranı, yakışıklı Jacek (Mateusz Kościukiewicz) için hayat yolunda gitmektedir. Çok sevdiği sevgilisi ve köpeğiyle günlerini geçirirken, etrafındaki insanlar da onun hayatını tam olarak tasvip etmeseler de onu olduğu gibi kabul etmiş görünmektedir. Ancak geçirdiği iş kazası her şeyi alt üst eder. Ölümden dönen, ama yüzü tanınmaz hale gelen Jacek'e yüz nakli yapılması gerekmektedir. Polonya'da ilk olacak bu ameliyatın ardından ülkenin ilgi odağına haline gelir, bir yandan da etrafındakilerin kendisine bakışı değişmiş, ciddi kimlik bunalımları yaşamaya başlamıştır.

İki İyi Çocuk

Vizyon Tarihi: 24 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Dram
Süre: 105Dak.
Yönetmen: Mehmet Demir Yılmaz
Oyuncular: Sarp Levendoğlu, Kazım Karakadıoğlu, Sevcan Yaşar, Devrim Özder Akın, Mehmet Ulusoy
Senaryo: Mehmet Demir Yılmaz
Yapımcı: Murat Doğu Yılmaz

İKİ İYİ ÇOCUK - FRAGMAN
Antakya'ya baş komiser olarak atanan Serdar (Sarp Levendoğlu) ile şehirdeki herkesin sevip yaptıklarına hoşgörüyle yaklaştığı, hafif zihinsel sorunları olan Ercan'ın (Kazım Karakadıoğlu) arasında bir yakınlık oluşmuştur. Çocukken babasını bir trafik kazasında kaybeden, annesiyle birlikte yaşayan ve en büyük hayali polis olmak olan Ercan, sonunda bir polis üniforması giyebilmeyi de başarmıştır. Serdar bir yandan Ercan'ı beladan uzak tutmaya çalışırken, diğer yandan da burada görüp aşık olduğu Defne'yle (Sevcan Yaşar) bir araya gelebilmenin yollarını arayacaktır.

Facia Üçlü

Vizyon Tarihi: 24 Ağustos 2018
Yapımı:2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 105Dak.
Yönetmen: Ramazan Özer
Oyuncular: Sefa Kındır, Mami Emen, Emre Gül, Deniz Oral, Hülya Şen
Senaryo: Gurbet Gurur Cantürk
Yapımcı: Kemal Kaplanoğlu, Fatih Gürler

FACİA ÜÇLÜ - FRAGMAN
Emre ve iki yakın arkadaşı, Emre'nin dedesinden kalma tarlaya olabildiğince kısa sürede konabilmek için her yolu denemektedir. Sonunda tarlayı alabilmek için köye giden gençlerin planları, Emre'nin muhtarın kızına görür görmez aşık olmasıyla sekteye uğrar. Ne yapıp edip kızın gönlünü çalmak isteyen Emre ve arkadaşları, işi kızda gönlü olan başkalarıyla araba yarışı yapmaya kadar vardırır. Ama araba yarışının ardından işler, hiç de tahmin etmedikleri noktalara gidecektir.

Tanrıdan Gelen (Revelator)

Vizyon Tarihi: 24 Ağustos 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Korku
Süre: 110Dak.
Yönetmen: J. Van Auken
Oyuncular: J. Van Auken, Mindy Rae, Greg Lucey, Alex Klein, Josh Robert Thompson
Senaryo: J. Van Auken
Yapımcı: J. Van Auken

TANRIDAN GELEN - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
John Dunning (J. Van Auken) ölüleri görme ve onlarla iletişime geçme gibi büyük yeteneklere sahip bir medyumdur. Zengin ve itibarlı Bellvue ailesinin son varisinin ölümünü araştırırken, gazeteci Valerie Kreuger (Mindy Rae) de onun her hareketini takip etmektedir. Ancak bu ölümün bir cinayet olduğu ve John'un da tek şüpheli olduğu ortaya çıktığında, aklını kaçırmadan önce cinayeti ve ailenin sırlarını çözmesi gerekecektir.

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