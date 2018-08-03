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Kültür-Sanat

Vizyona giren filmler! (3 Ağustos 2018)

Bu hafta vizyona 7 film girdi. İşte bu haftanın filmleri!

03 Ağustos 2018 Cuma, 09:39:54

Sıfırın Altında: Dağdaki Mucize (6 Below: Miracle On The Mountain)

Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Dram, Gerilim
Süre: 98Dak.
Yönetmen: Scott Waugh
Oyuncular: Josh Hartnett, Mira Sorvino, Saarah Dumont, Jason Cottle, Kale Culley
Senaryo: Madison Turner
Yapımcı: Tucker Tooley, Tom Lesinski

SIFIRIN ALTINDA: DAĞDAKİ MUCİZE - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Geçmişte Fransa adına Kış Olimpiyatları'nda yer almış Eric LeMarque (Josh Hartnett), Sierra Nevada dağlarında snowboard yaparken yakalandığı bir kar fırtınası sonucu kaybolur. En yakın medeniyetten kilometrelerce uzakta, yardım ekipleri ve yakınlarıyla iletişime geçmeye çalışırken, dondurucu soğukta günler boyunca hayatta kalmaya çalışacaktır.

Karanlık Zihinler (The Darkest Minds)

Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Gerilim
Süre: 105Dak.
Yönetmen: Jennifer Yuh Nelson
Oyuncular: Amandla Stenberg, Mandy Moore, Gwendoline Christie, Harris Dickinson, Skylan Brooks
Senaryo: Chad Hodge
Yapımcı: Shawn Levy, Dan Levine

Şeytan Kapısı (Devil's Gate)

Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018
Yapımı: 2017 - Kanada
Tür: Bilim Kurgu, Gerilim
Süre: 94Dak.
Yönetmen: Clay Staub
Oyuncular: Amanda Schull, Milo Ventimiglia, Shawn Ashmore, Bridget Regan, Jonathan Frakes
Senaryo: Clay Staub, Peter Aperlo
Yapımcı: Valérie D'auteuil, Scott Mednick

Eva

Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Fransa
Tür: Dram, Gerilim, Romantik
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Benoît Jacquot
Oyuncular: Gaspard Ulliel, Isabelle Huppert, Richard Berry, Julia Roy, Didier Flamand
Senaryo: Benoît Jacquot, Gilles Taurand
Yapımcı: Olivier Père

EVA - TÜRKÇE ALTYAZILI FRAGMAN
Genç jigolo Bertrand Valade (Gaspard Ulliel), ölmek üzere olan bir müşterisinin yazdığı bir oyun metnini çalarak hak etmediği büyük bir başarı ve şöhretin sahibi olur. Artık maddi durumu düzelmiş, lüks bir evde yaşamaya başlamıştır. Bertrand'ın yeni yazacağı oyununu sabırsızlıkla bekleyen Régis Grant (Richard Berry), ödediği yüklü avansa rağmen hiçbir geri dönüş alamadığı için sabrını yitirmektedir. Bu sırada Bertrand, Eva (Isabelle Huppert) adında çekici bir eskortla tanışır ve Eva'ya duyduğu takıntılı hisler, genç adamı felaketin eşiğine sürüklemeye başlar.

Canavar Gibi

Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 98Dak.
Yönetmen: Özgür Bakar
Oyuncular: Şevket Çoruh, Bülent Çolak, Ruhi Sarı, Ayçin İnci, Hüseyin Elmalıpınar
Senaryo: Turgut Eryılmaz, Özgür Bakar, Suat Özkan, Alper Kıvılcım
Yapımcı: Ersen Mercan

CANAVAR GİBİ - FRAGMAN
Balat'ta cep telefonu işiyle uğraşan, üçkağıtçı bir adam olan Gürbüz (Şevket Çoruh), mafya babası Sarı Kenan'ın (Hüseyin Elmalıpınar) borcunu ödeyemeyince cinayete kurban gider. Ancak mezarından çıkarılıp diriltilmesinin ardından eğlenceli olaylar başlar.

Genç Titanlar Filmi (Teen Titans Go! to the Movies)

Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Animasyon, Aksiyon, Komedi
Süre: 84Dak.
Yönetmen: Aaron Horvath, Peter Rida Michail
Seslendirenler: Nicolas Cage, Kristen Bell, Will Arnett, Tara Strong, Greg Cipes
Senaryo: Michael Jelenic, Aaron Horvath
Yapımcı: Will Arnett, Sam Register

GENÇ TİTANLAR FİLMİ - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Bütün süperkahramanların kendilerine ait bir filmi varken Genç Titanlar'ın bir filminin olmaması, özellikle Robin'i fazlasıyla üzmektedir. Bu durumu değiştirmek için Tinsel Town'a giden Titanlar, isteklerine olumsuz yanıt alırlar. Bu sırada dünyayı ele geçirmek için çılgın bir plan yapmış olan süper-kötü Slade, ciddi bir güç kazanınca Titanlar çok zor durumda kalırlar. Ama bu durum, aynı zamanda hevesle bekledikleri kendilerini herkese kanıtlama fırsatını da doğuracaktır.

Chistopher Robin

Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Animasyon, Komedi, Macera
Süre: 104Dak.
Yönetmen: Marc Forster
Oyuncular: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss, Adrian Scarborough, Roger Ashton-Griffiths
Senaryo: Thomas McCarthy, Alex Ross Perry
Yapımcı: Kristin Burr, Brigham Taylor

CHRİSTOPHER ROBİN - TÜRKÇE DUBLAJLI FRAGMAN
Çocukluk yıllarının yakın arkadaşı Ayı Winnie ve diğerleri, artık büyümüş Christopher Robin'in (Ewan McGregor) hayatında değildir. İş hayatına dalmış Robin, ailesini de ihmal etmeye başlamıştır. Hayatının çıkmaza girdiğini hissettiği bir anda tekrar Winnie karşısına çıkıverir. Winnie'nin masal dünyasına yıllar sonra geri dönerek arkadaşlarını bulmasına yardım eden Robin, ailesinin kıymetini anlayarak yeniden gerçek dünyaya gider. Ancak Robin'in de yardıma ihtiyacı olduğunu düşünen Winnie, Tigger, Eeyore ve Piglet onun peşinden gerçek dünyaya gelirler.

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