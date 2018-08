Sıfırın Altında: Dağdaki Mucize (6 Below: Miracle On The Mountain)

Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018

Yapımı: 2017 - ABD

Tür: Dram, Gerilim

Süre: 98Dak.

Yönetmen: Scott Waugh

Oyuncular: Josh Hartnett, Mira Sorvino, Saarah Dumont, Jason Cottle, Kale Culley

Senaryo: Madison Turner

Yapımcı: Tucker Tooley, Tom Lesinski

Karanlık Zihinler (The Darkest Minds)

Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018

Yapımı: 2018 - ABD

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim

Süre: 105Dak.

Yönetmen: Jennifer Yuh Nelson

Oyuncular: Amandla Stenberg, Mandy Moore, Gwendoline Christie, Harris Dickinson, Skylan Brooks

Senaryo: Chad Hodge

Yapımcı: Shawn Levy, Dan Levine

Şeytan Kapısı (Devil's Gate)

Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018

Yapımı: 2017 - Kanada

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim

Süre: 94Dak.

Yönetmen: Clay Staub

Oyuncular: Amanda Schull, Milo Ventimiglia, Shawn Ashmore, Bridget Regan, Jonathan Frakes

Senaryo: Clay Staub, Peter Aperlo

Yapımcı: Valérie D'auteuil, Scott Mednick

Eva

Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018

Yapımı: 2018 - Fransa

Tür: Dram, Gerilim, Romantik

Süre: 100Dak.

Yönetmen: Benoît Jacquot

Oyuncular: Gaspard Ulliel, Isabelle Huppert, Richard Berry, Julia Roy, Didier Flamand

Senaryo: Benoît Jacquot, Gilles Taurand

Yapımcı: Olivier Père

Canavar Gibi

Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018

Yapımı: 2018 - Türkiye

Tür: Komedi

Süre: 98Dak.

Yönetmen: Özgür Bakar

Oyuncular: Şevket Çoruh, Bülent Çolak, Ruhi Sarı, Ayçin İnci, Hüseyin Elmalıpınar

Senaryo: Turgut Eryılmaz, Özgür Bakar, Suat Özkan, Alper Kıvılcım

Yapımcı: Ersen Mercan

Genç Titanlar Filmi (Teen Titans Go! to the Movies)

Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018

Yapımı: 2018 - ABD

Tür: Animasyon, Aksiyon, Komedi

Süre: 84Dak.

Yönetmen: Aaron Horvath, Peter Rida Michail

Seslendirenler: Nicolas Cage, Kristen Bell, Will Arnett, Tara Strong, Greg Cipes

Senaryo: Michael Jelenic, Aaron Horvath

Yapımcı: Will Arnett, Sam Register

Chistopher Robin

Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018

Yapımı: 2018 - ABD

Tür: Animasyon, Komedi, Macera

Süre: 104Dak.

Yönetmen: Marc Forster

Oyuncular: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss, Adrian Scarborough, Roger Ashton-Griffiths

Senaryo: Thomas McCarthy, Alex Ross Perry

Yapımcı: Kristin Burr, Brigham Taylor