Sıfırın Altında: Dağdaki Mucize (6 Below: Miracle On The Mountain)
Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018
Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Dram, Gerilim
Süre: 98Dak.
Yönetmen: Scott Waugh
Oyuncular: Josh Hartnett, Mira Sorvino, Saarah Dumont, Jason Cottle, Kale Culley
Senaryo: Madison Turner
Yapımcı: Tucker Tooley, Tom Lesinski
Karanlık Zihinler (The Darkest Minds)
Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Gerilim
Süre: 105Dak.
Yönetmen: Jennifer Yuh Nelson
Oyuncular: Amandla Stenberg, Mandy Moore, Gwendoline Christie, Harris Dickinson, Skylan Brooks
Senaryo: Chad Hodge
Yapımcı: Shawn Levy, Dan Levine
Şeytan Kapısı (Devil's Gate)
Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018
Yapımı: 2017 - Kanada
Tür: Bilim Kurgu, Gerilim
Süre: 94Dak.
Yönetmen: Clay Staub
Oyuncular: Amanda Schull, Milo Ventimiglia, Shawn Ashmore, Bridget Regan, Jonathan Frakes
Senaryo: Clay Staub, Peter Aperlo
Yapımcı: Valérie D'auteuil, Scott Mednick
Eva
Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Fransa
Tür: Dram, Gerilim, Romantik
Süre: 100Dak.
Yönetmen: Benoît Jacquot
Oyuncular: Gaspard Ulliel, Isabelle Huppert, Richard Berry, Julia Roy, Didier Flamand
Senaryo: Benoît Jacquot, Gilles Taurand
Yapımcı: Olivier Père
Canavar Gibi
Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi
Süre: 98Dak.
Yönetmen: Özgür Bakar
Oyuncular: Şevket Çoruh, Bülent Çolak, Ruhi Sarı, Ayçin İnci, Hüseyin Elmalıpınar
Senaryo: Turgut Eryılmaz, Özgür Bakar, Suat Özkan, Alper Kıvılcım
Yapımcı: Ersen Mercan
Genç Titanlar Filmi (Teen Titans Go! to the Movies)
Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Animasyon, Aksiyon, Komedi
Süre: 84Dak.
Yönetmen: Aaron Horvath, Peter Rida Michail
Seslendirenler: Nicolas Cage, Kristen Bell, Will Arnett, Tara Strong, Greg Cipes
Senaryo: Michael Jelenic, Aaron Horvath
Yapımcı: Will Arnett, Sam Register
Chistopher Robin
Vizyon Tarihi: 3 Ağustos 2018
Yapımı: 2018 - ABD
Tür: Animasyon, Komedi, Macera
Süre: 104Dak.
Yönetmen: Marc Forster
Oyuncular: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss, Adrian Scarborough, Roger Ashton-Griffiths
Senaryo: Thomas McCarthy, Alex Ross Perry
Yapımcı: Kristin Burr, Brigham Taylor