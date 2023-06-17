Voleybol Milletler Ligi devam ediyor! ABD Japonya maçı ne zaman?

Antalya’da başlayan, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi Hong Kong’ta devam ediyor. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden ABD, yedinci sırada yer alan Japonya ile kozlarını paylaşacak. Peki, ABD Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, ABD Japonya voleybol maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve güncel puan durumu…