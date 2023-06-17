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Voleybol Milletler Ligi devam ediyor! ABD Japonya maçı ne zaman?

Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta karşılaşmaları büyük bir heyecana sahne oluyor. Gecenin kapanış maçında ABD ile Japonya karşı karşıya geliyor. TRT Spor’dan canlı yayınlanacak karşılaşma öncesi nefesler tutuldu. Peki, ABD Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

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  • Voleybol Milletler Ligi devam ediyor! ABD Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Antalya’da başlayan, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi Hong Kong’ta devam ediyor. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden ABD, yedinci sırada yer alan Japonya ile kozlarını paylaşacak. Peki, ABD Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, ABD Japonya voleybol maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve güncel puan durumu…
  • Voleybol Milletler Ligi devam ediyor! ABD Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    ABD JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

    ABD Japonya voleybol maçı, saat 23.30’da başlayacak.
  • Voleybol Milletler Ligi devam ediyor! ABD Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

    ABD Japonya voleybol maçı, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
  • Voleybol Milletler Ligi devam ediyor! ABD Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

    1. ÇİN 17 PUAN

    2.POLONYA 17 Puan

    3.ABD 15 Puan
  • Voleybol Milletler Ligi devam ediyor! ABD Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    4.TÜRKİYE 16 Puan

    5.BREZİLYA 15 Puan

    6.ALMANYA 13 Puan

    7.JAPONYA 14 Puan

    8.İTALYA 10 Puan

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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