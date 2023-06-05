16 takımın mücadele ettiği Voleybol Milletler Ligi’nin ilk etabı Türkiye’nin ev sahipliğinde 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Üç farklı ülkede düzenlenen turnuvanın ikinci ayağı Hong Kong’ta devam edecek. İlk 8’de yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi’nde Türkiye; 2018’de ikincilik, 2019 ve 2022’de dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti. Peki, Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye'nin maçı bu akşam var mı? İşte, Filenin Sultanları'nın maç programı...