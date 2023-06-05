Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Voleybol Milletler Ligi’nde bugün maç var mı?

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Miletler Ligi 31 Mayıs tarihinde Antalya’da başladı. üç ayaktan oluşan organizasyonda takımlar her hafta 4 karşılaşma oynuyor. Filenin Sultanları üst üste aldığı üç galibiyetin ardından ABD voleybol takımına takıldı. Peki, bu akşam voleybol maçı yok mu, Türkiye’nin maçı ne zaman? İşte merak edilen soruların cevapları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Voleybol Milletler Ligi’nde bugün maç var mı? Türkiye’nin maçı ne zaman?

    16 takımın mücadele ettiği Voleybol Milletler Ligi’nin ilk etabı Türkiye’nin ev sahipliğinde 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Üç farklı ülkede düzenlenen turnuvanın ikinci ayağı Hong Kong’ta devam edecek. İlk 8’de yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi’nde Türkiye; 2018’de ikincilik, 2019 ve 2022’de dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti. Peki, Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye'nin maçı bu akşam var mı? İşte, Filenin Sultanları'nın maç programı...
  • Voleybol Milletler Ligi’nde bugün maç var mı? Türkiye’nin maçı ne zaman?

    VOLEYBOL MİLLETLER LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

    Voleybol Milletler Liginde ilk hafta sona erdi. Turnuva 14 Haziran Çarşamba günü Hong Kong’ta başlayacak. Milletler Ligi’nin ikinci haftası 14-18 Haziran 2023 tarihleri arasında Çin’in Hong Kong şehrinde devam edecek.
  • Voleybol Milletler Ligi’nde bugün maç var mı? Türkiye’nin maçı ne zaman?

    TÜRKİYE’NİN MAÇI NE ZAMAN?

    Filenin Sultanları 14 Haziran Çarşamba günü saat 15.30’da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
  • Voleybol Milletler Ligi’nde bugün maç var mı? Türkiye’nin maçı ne zaman?

    FİLENİN SULTANLARI İLK HAFTA PERFORMANSI

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ve Güney Kore’yi set vermeden Sırbistan’ı ise 3-1’le geçti. ABD voleybol takımına 3-2 kaybederek turnuvada 4’te 3 yaptı.
  • Voleybol Milletler Ligi’nde bugün maç var mı? Türkiye’nin maçı ne zaman?

    TÜRKİYE’NİN İKİNCİ HAFTA RAKİPLERİ

    Filenin Sultanları, ikinci hafta sırasıyla Hollanda, Polonya, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
  • Voleybol Milletler Ligi’nde bugün maç var mı? Türkiye’nin maçı ne zaman?

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.