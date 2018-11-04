Voluntari - Dinamo Bucuresti maçı heyecanı

Voluntari ve Dinamo Bucuresti, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. 8 puanlı Voluntari 14. sırada bulunuyor, Dinamo Bucuresti 13 puana sahip ve 13. sırada. Voluntari, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Dinamo Bucuresti, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 811. İddaa'da Voluntari kazanır 3.30, berabere biter 3.20, Dinamo Bucuresti kazanır 1.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Voluntari önceki hafta Juventus Bucureşti mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Dinamo Bucuresti ise Sepsi karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Voluntari, 10 gol attı ve 12 gol yedi.

Dinamo Bucuresti, dış sahada 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dinamo Bucuresti 6 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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