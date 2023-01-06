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Vücudumuzun hayatta kalmak için ihtiyacı olan 5 vitamin

Vücudumuz durmadan bir makine gibi çalışıyor ancak bazen daha sağlıklı bir vücut için vitamin desteği almamız gerekebiliyor. Vücut tarafından talep edilen vitaminleri almak; kişiye daha sağlıklı ve daha enerjik bir yaşam tarzı olarak geri dönüyor.

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  • Vücudumuzun hayatta kalmak için ihtiyacı olan 5 vitamin

    D VİTAMİNİ

    Bu vitaminin birincil amacı; yemeklerden ve diğer kaynaklardan mümkün olduğunca fazla kalsiyum elde etmektir. Kalsiyum kemikler için gereklidir; eksikliği durumunda kemik ağrılarıyla ve saç dökülmeleriyle karşılaşırsınız.

    Bu vitaminin birincil kaynağı güneş ışığıdır ve günde en az 15 dakika güneş ışığı alınması tavsiye edilir. 
  • Vücudumuzun hayatta kalmak için ihtiyacı olan 5 vitamin

    KALSİYUM

    Kalsiyum, vücudunuzun dişleri güçlü ve sağlıklı tutmak için ihtiyaç duyduğu birincil mineraldir. Veriler, vücutta kalsiyum eksikliği varsa kadınların kemik yoğunluğunu erkeklerden çok daha önce kaybetmeye başlayacağını gösteriyor.

    Bu özel mineral baştan korunursa, sizi kemik yoğunluğunu kaybetmekten koruyacaktır. Tuzlu balık, brokoli, mercimek, fasulye, peynir, yoğurt gibi besinler kalsiyum açısından zengindir. 
  • Vücudumuzun hayatta kalmak için ihtiyacı olan 5 vitamin

    DEMİR

    Demir, vücudumuz için gerekli olsa da herkes aynı oranda ihtiyaç duymaz. Demir sayesinde beyin daha iyi çalışır. Aynı zamanda vücudun genel enerjisini de artırır. Vücutta demir bulunması, kırmızı kan hücrelerini çok daha sağlıklı hale getirecektir.

    Kırmızı et tüketen kişilerde bol miktarda demir bulunur. Ancak ergenlik dönemi, adet görme, gebelik gibi durumlarda vücuda giren demir dozunu artırmanız gerekebilir. 
  • Vücudumuzun hayatta kalmak için ihtiyacı olan 5 vitamin

    B12 VİTAMİNİ

    B vitaminleri  (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) vücuda ihtiyaç duyduğu sürdürülebilirliği sağlar. Proteinler, karbonhidratlar ve yağlar gibi besinleri daha küçük parçalara ayırır.

    B12 vitamini ayrıca DNA oluşturmaya ve sinir ve kan hücrelerini daha sağlıklı hale getirmeye yardımcı olacaktır. B-12 eksikliği ile karşı karşıya kalacak kişilerin, birincil vitamin kaynağı balık, kümes hayvanları ve yumurtadır. 
  • Vücudumuzun hayatta kalmak için ihtiyacı olan 5 vitamin

    ÇİNKO

    Vücuttaki çinko oranı, genellikle yaşlı bireylerde ve stres altında olan kişilerde düşer.  Çinko ayrıca hızlı yara iyileşmesinden de sorumludur ve vücudun enerji için proteinleri, karbonhidratları ve yağları verimli bir şekilde kullanmasına yardımcı olur.

    Çinko açısından zengin gıda maddeleri arıyorsanız, seçenekler oldukça kapsamlıdır. Sığır eti (yalnızca otlarla beslenen), ıspanak, istiridye, kahverengi pirinç, tahin ve sakatat tüketebilirsiniz. 

    Kaynak: Vitamin News

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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