Vücudumuzun hayatta kalmak için ihtiyacı olan 5 vitamin

B12 VİTAMİNİ

B vitaminleri (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) vücuda ihtiyaç duyduğu sürdürülebilirliği sağlar. Proteinler, karbonhidratlar ve yağlar gibi besinleri daha küçük parçalara ayırır.

B12 vitamini ayrıca DNA oluşturmaya ve sinir ve kan hücrelerini daha sağlıklı hale getirmeye yardımcı olacaktır. B-12 eksikliği ile karşı karşıya kalacak kişilerin, birincil vitamin kaynağı balık, kümes hayvanları ve yumurtadır.