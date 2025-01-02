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        Haberler Gündem Güncel Vuruldu, cinayet işledi, 'hatırlamıyorum' dedi! | Son dakika haberleri

        Vuruldu, cinayet işledi, 'hatırlamıyorum' dedi!

        Batman'da sokak ortasında çıkan tartışmada 18 yaşındaki İbrahim Halil Etike'yi başından vurarak öldüren Abdullah Yıldız tutuklandı. Yıldız'ın, Etike'yi 'Ne bakıyorsun' diyerek öldürdüğü, ifadesinde de "Çok alkollüydüm, olayı bile hatırlamıyorum. Daha sonra vurulduğumu bile hatırlamıyorum" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 17:18 Güncelleme: 02.01.2025 - 17:18
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        Vuruldu, cinayet işledi, 'hatırlamıyorum' dedi!
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        Dehşet verici olay Batman'da 27 Aralık saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

        DHA'da yer alan habere göre, alkollü olduğu kaydedilen Abdullah Yıldız, 2 arkadaşı ve dayısı A.E. ile bulundukları otomobili yol kenarında tuvalet ihtiyacı için durdurdu.

        HEM VURDU HEM DE VURULDU

        Bu sırada yoldan geçen 18 yaşındaki İbrahim Halil Etike ile tartışmaya başlayan Yıldız dehşet saçtı. Yıldız, genci başından vurarak ağır yaraladı.

        İbrahim Halil Etike
        İbrahim Halil Etike

        Otomobilden inen Yıldız'ın dayısı A.E., yeğeninin cinnet geçirdiğini düşündü. Yeğenini silahla bacağından vurarak etkisiz hale getiren A.E. sonrasında diğer iki şüpheli ile birlikte otomobille olay yerinden kaçtı.

        Yıldız çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        18 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

        İbrahim Halil Etike, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Etike'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

        Abdullah Yıldız tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kaçan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, kamera kayıtlarını incelediği 4 saatlik çalışma sonucu yakalandı.

        "OLAYI BİLE HATIRLAMIYORUM"

        Yıldız'ın, Etike'yi 'Ne bakıyorsun' diyerek öldürdüğü, ifadesinde de "Çok alkollüydüm, olayı bile hatırlamıyorum. Daha sonra vurulduğumu bile hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

        CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Yıldız, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan Abdullah Yıldız'ın daha önce aşırı alkol aldığı gerekçesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesi'ne müracaat ettiği öğrenildi.

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