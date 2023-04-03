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Wagner, Bahmut belediye binasına Rus bayrağı dikti, Ukrayna 'Kent hâlâ bizim kontrolümüzde' diyor

Rus paralı asker grubu Wagner'in başkanı Yevgeni Prigozhin, Ukrayna'nın doğusunda aylardır şiddetli çarpışmaların yaşandığı Bahmut kentinde belediye binasına Rus bayrağı çektiğini söyledi.

Wagner, Bahmut belediye binasına Rus bayrağı dikti, Ukrayna 'Kent hâlâ bizim kontrolümüzde' diyor
BBC TÜRKÇE

Rus paralı asker grubu Wagner'in başkanı Yevgeni Prigozhin, Ukrayna'nın doğusunda aylardır şiddetli çarpışmaların yaşandığı Bahmut kentinde belediye binasına Rus bayrağı çektiğini söyledi.

Prigozhin, gece çekilen bir videoda 'Bahmut'un artık hukuken bir Rus kenti olduğunu" öne sürdü. Yevgeni Prigozhin bununla birlikte Ukrayna askerlerinin kentin batı kesimlerinde olduğunu kabul etti.

Ukraynalı yetkililer, Prigozhin'in videosunu bir propaganda diye niteleyerek kentin kontrolünün hala Ukrayna ordusunda olduğunu söyledi.

Rusya, aylardır Bahmut'u almaya çalışıyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Düşman Bahmut'a saldırılarını durdurmadı. Ancak, çok sayıda düşman saldırısını püskürten Ukrayna birlikleri kahramanca kenti ellerinde tutmaya devam ediyor" denildi.

Prigozhin, videosunda bayrakta dün St. Petersburg'da bir kafede medyana gelen patlamada hayatını kaybeden Kremlin yanlısı blogger Vladlen Tatarski'nin adının yer aldığını söyledi.

BBC görüntülerin gerçek olup olmadığını doğrulayamadı.

Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) adlı kuruluşun analizine göre, Rus birliklerinin güneyden ve doğudan kuşatma girişimlerine rağmen Pazar günü itibarıyla kentin büyük bölümü hala Ukrayna ordusundaydı.

Kuruluşa göre kentin belediye binası, bir süre önce şehre doğudan giren Rus birliklerinin ele geçirdiği bölgede yer alıyor.

Wagner, Bahmut savaşında ağır kayıplar verdi. Şirketin paralı askerlerinin büyük bölümü Rus hapishanelerinden salıverilen mahkumlardan oluşuyor.

Bahmut'ta paralı askerlerin yanı sıra Rus birlikleri de savaşıyor.

BahmutGetty Images

Askeri analistler, Bahmut’un çok az stratejik değeri olduğunu söylüyor.

Bahmut bir garnizon kenti olmadığı gibi ulaşım merkezi ya da büyük bir nüfusun yaşadığı bir şehir de değil.

İşgal öncesinde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bir yerdi. Belirli bir coğrafi önemi de yok. Ama Batılı bir yetkilinin dediği üzere Bahmut, “1.200 kilometrelik bir hatta küçük bir taktiksel olay.”

Yine de Rusya şehri ele geçirmek için askeri kaynaklarını büyük ölçeklerde kullanıyor. Batılı yetkililer şu ana kadar Bahmut’ta 20-30 bin arasında Rus askeri hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını tahmin ediyor.

Kremlin sembolik de olsa bir zafere ihtiyaç duyuyor. Rus güçlerinin Severodonetsk ve Lysychansk gibi şehirleri ele geçirdiği yazın üzerinden hayli uzun zaman geçti. O zamandan beri Rusların elde ettiği bölgesel kazanımlar kademeli ve yavaş gerçekleşti.

Bu yüzden Rusya’nın, ülkede Kremlin yanlısı propagandasını sürdürebilmesi için başarıya ihtiyacı var.

Rus komutanların Bahmut’u ele geçirmede askeri sebepleri de var. Daha fazla toprak kazanımı için kentin bir sıçrama basamağı olabileceği umuluyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Aralık ayında belirttiği gibi, şehrin ele geçirilmesi “Rusya'nın Kramatorsk ve Sloviansk gibi daha büyük ve geniş kentsel alanları tehdit etmesine izin verecek.”

Ve elbette saldırıların merkezinde yer alan Rusya’nın paralı asker grubu Wagner sorunu da var.

Wagner’in lideri Yevgeny Prigozhin, Bahmut’un ele geçirilmesi konusunda hem kendi itibarını hem de özel ordusunu tehlikeye attı. Paralı askerlerinin Rus ordusundan daha iyi şeyler yapabileceğini göstermeyi umuyordu. Ordusuna binlerce mahkumu dahil etti. Ukrayna savunma birlikleri ile çarpışan bu insanların pek çoğu öldü.

Burada başaralı olamaması durumunda Prigozhin’in Moskova nezdindeki siyasi etkisi de zayıflayacak.

Prigozhin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile de anlaşmazlık halinde.

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