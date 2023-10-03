Wanda Nara'nın kardeşi Türkiye'ye geldi! İkilinin cami pozları olay oldu!
Mauro Icardı'nın eşi Wanda Nara, her fırsatta Tarihi Yarımada'ya giderek çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor. Ünlü isim son olarak kız kardeşi Zaira Nara'yı Ayasofya'ya götürdü.
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız isimleri Mauro Icardi'nin en az kendisi kadar ünlü eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sık sık magazin gündemine iddialı pozlarıyla gelen Wanda Nara'nın kardeşi de Türkiye'ye geldi. Ünlü isim kardeşine İstanbul turu yaptırdı.
Kardeşi Zaira Nara ile birlikte Ayasofya'ya giden ünlü isim, başörtülü fotoğraflarını "Kız kardeşim Türkiye'de" notuyla sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
Wanda Nara'nın kardeşiyle paylaştığı fotoğraflara takipçilerinden: "Öz yengem herkese doğru yolu gösteriyor", "Kim ne derse desin gerçekten çoğu türk ünlüden daha iyi tanıtıyor ülkemizi", "İstanbul İstanbul olalı görmedi böyle güzel" gibi yorumlar geldi.
İşte Wanda Nara ve kardeşi Zaira Nara'nın pozları...