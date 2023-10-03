Wanda Nara'nın kardeşi Türkiye'ye geldi! İkilinin cami pozları olay oldu!

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Wanda Nara'nın kardeşiyle paylaştığı fotoğraflara takipçilerinden: "Öz yengem herkese doğru yolu gösteriyor", "Kim ne derse desin gerçekten çoğu türk ünlüden daha iyi tanıtıyor ülkemizi", "İstanbul İstanbul olalı görmedi böyle güzel" gibi yorumlar geldi.