Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?

Yıl sonunda görevi bırakacağını açıklayan Warren Buffett, Berkshire'ın son yıllık toplantısında, hisse senedi mi, gayrimenkul mü sorusuna yanıt verdi.

Buffett konuşmasında hisse senetlerine yatırım yapmanın neden gayrimenkulden daha iyi olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Buffett konuşmasında "Gayrimenkul, anlaşmaların müzakere edilmesi, harcanan zaman, mülkiyete birden fazla tarafın dahil olması açısından hisse senetlerinden çok daha zor. Genellikle gayrimenkulün başı belaya girdiğinde, öz sermaye sahibinden daha fazlasıyla uğraştığınızı fark edersiniz. Ama öyle zamanlar oldu ki... Kelepir fiyatlara el değiştirdiğim oldu, ama genellikle hisse senetleri daha ucuzdu, ama bunu yapmak çok daha kolaydı. Charlie daha çok emlak işi yapardı. Charlie gayrimenkul işlemlerinden hoşlanıyordu ve hayatının son beş yılında oldukça fazla sayıda gayrimenkul işlemi yaptı. Ama kendisi için ilginç olan bir oyun oynuyordu. Ama bence 21 yaşındayken ondan bir seçim yapmasını isteseydiniz, ya hayatının geri kalanında sadece hisse senetlerinde olacaktı ya da hayatının geri kalanında gayrimenkulde. Bir saniye içinde hisse senetlerini seçerdi" dedi.