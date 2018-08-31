Washington Post yazarı Ignatius: ABD Suriye'de söz sahibi olmak istiyorsa İdlib'de olası bir katliamı engellemeli
Washington Post gazetesi yazarlarından David Ignatius, ABD'nin Suriye ordusu ile Rusya'nın İdlib'e yönelik harekatını engellemesi ve büyük bir insani krizi önlemesi gerektiği yorumunda bulundu.
31.08.2018 - 14:31 | Güncelleme:
ABD'nin Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius, ABD'nin Suriye ordusu ile Rusya'nın İdlib'e yönelik harekatını engellemesi ve büyük bir insani krizi önlemesi gerektiği yorumunda bulundu.
Ignatius yazısında Birleşmiş Milletler'in (BM) insani bir felaket uyarısı yaptığı İdlib'de ABD'nin daha aktif bir politika izlemesi gerektiği yorumunu yapıyor.
Ignatius "Eğer ABD Suriye oyununa geri dönmek istiyorsa, İdlib'de olası bir katliamı engellemeli ve ülke çapında beraber yaşama sürecini cesaretlendirmeli" dedi.
ABD yönetiminin Suriye'ye yönelik çabalarını "7 yıl geç ve sınırlı" olarak niteleyen Ignatius, en azından Trump yönetiminin son 18 aylık karasızlığı terk ederek Suriye'deki çıkarlarının sadece IŞİD'i yok etmek olmadığını kabul ettiğini yazdı.
Yazıda bir ABD'li yetkilinin "Şu anda işimiz, biz istediğimizi alana kadar Rusya ve Suriye rejimi için açmazlar yaratılmasına yardımcı olmak" dediği de aktarılıyor.
Ignatius, "Bu yaklaşım çerçevesinde üç kilit ABD müttefiki olan İsrail, Türkiye ve Ürdün'e ABD'nin Suriye konusunda müdahil kalmaya devam edeceği güvencesi veriliyor" diyor.
'Türkiye en hassas konu'
Ignatius Washington'un Suriye'nin komşularını ABD'nin etkisi konusunda ikna etmede zorlanabileceğini de ifade ediyor.
"Türkiye en hassas konulardan biri olabilir. Türkiye-ABD ilişkileri Amerikalı Pastör Andrew Brusonson nedeniyle zedelendi. Ancak Suriye sahasında Türkiye ve ABD arasındaki anlaşmanın (Menbiç anlaşması) ardından altı ay öncesine kıyasla çok daha iyi. Başka bir değişle Rusya tüm yanıtlara sahip değil."
Makalede Trump'ın ABD'nin Suriye'deki rolü hakkında kişisel taahhütünün açık olmadığını ancak eski Irak ve Türkiye büyükelçisi James Jeffrey'nin Suriye politikasını koordine etmek için göreve getirilmesinin yenilenmiş politikanın hükümet tarafından desteklendiğini ortaya koyduğu belirtildi.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, Halep ve Dera'nın düşmesinin ardından silahlı muhaliflerin ve cihatçı örgütlerin sığındığı bir bölge.
BM Suriye Temsilcisi de Mistura: İdlib'de 10 bin El Kaide ve El Nusra üyesi var
Birleşmiş Milletler: 2,5 milyon mülteci İdlib'den Türkiye'ye akın edebilir
Suriye, Rusya ve Türkiye'den İdlib çevresine askeri takviye
Çavuşoğlu: İdlib'de askeri çözüm felaket olur
Rusya: Batı'nın İdlib'de terörle mücadele operasyonuna engel olmamasını umuyoruz
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Washington Post yazarı Ignatius: ABD Suriye'de söz sahibi olmak istiyorsa İdlib'de olası bir katliamı engellemeli/washington-post-yazari-ignatius-abd-suriye-de-soz-sahibi-olmak-istiyorsa-idlib-de-olasi-bir-katliami-engellemeli-21256002125600
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.