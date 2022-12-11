Weghorst, Messi olayını anlattı!

Arjantin maçı sonrası Beşiktaşlı yöneticilerle bir görüşme yapan golcü futbolcu, Messi ile yaşananlara ilişkin, "Messi attığım gollerden rahatsızlık duymuştu, elimi sıkmayıp hakaretler yağdırdı" diye konuştu.

Arjantinli yıldızın bu sözleri Weghorst'a söylediği öne sürülmüştü. Weghorst ise maç sonu "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi" açıklamasını yapmıştı.