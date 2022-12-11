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Haberler Dünya Kupası 2022 Weghorst, Messi olayını anlattı! Arjantain-Hollanda maçının ardından... - Spor haberleri
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Weghorst, Messi olayını anlattı!

2022 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Arjantin ile Hollanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada oyuna sonradan giren Hollandalı futbolcu Wout Weghorst 2 gol atarken, maçın ardından da Messi ile bir tartışma yaşadı. Weghorst, Messi ile yaşananları anlattı

Weghorst, Messi olayını anlattı! Arjantain-Hollanda maçının ardından... - Spor haberleri

Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'e penaltılarda kaybedip elenen Hollanda'da karşılaşmaya Wout Weghorst damga vurdu.

Oyuna 79. dakikada Hollanda 2-0 mağlup durumdayken giren ve karşılaşmanın uzatmalara gitmesini sağlayan Weghorst, maçın ardından Lionel Messi ile yaşananları anlattı.

"HAKARET YAĞDIRDI"

Arjantin maçı sonrası Beşiktaşlı yöneticilerle bir görüşme yapan golcü futbolcu, Messi ile yaşananlara ilişkin, "Messi attığım gollerden rahatsızlık duymuştu, elimi sıkmayıp hakaretler yağdırdı" diye konuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Arjantin - Hollanda karşılaşmasının son dakikaları ve penaltılara gerginlikle geçerken, Messi maç sonu röportajında, "Ne bakıyorsun aptal!" ifadelerini kullanmıştı.

Arjantinli yıldızın bu sözleri Weghorst'a söylediği öne sürülmüştü. Weghorst ise maç sonu "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi" açıklamasını yapmıştı.

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