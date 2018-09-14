Wehen - Meppen maçı rakamları

Wehen ve Meppen, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. Wehen 4 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Meppen 5 puanda ve 17. sırada. Wehen son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Meppen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 331 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wehen kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Meppen sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Wehen son hafta oynanan Hansa Rostock maçında 0-1 yenildi.

Meppen ise Sportfreunde Lotte maçında 2-2 berabere kaldı.

Wehen, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 7 gol yedi.

Meppen, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Meppen 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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