İngiltere Premier Lig'in 16. hafta mücadelesi Londra derbisine sahne oldu ve Arsenal, West Ham United'a konuk oldu.

Londra Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 3-1 kazanarak uzun süren galibiyet hasretini sonlandırdı.

Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Martinelli, 66. dakikada Pepe ve 69. dakikada Aubameyang'dan gelirken West Ham'ın Ognonna ile 38. dakikada maçta öne geçtiği gol yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından Arsenal 7 maç süren galibiyet hasretine son verirken Umai Emery'nin ardından göreve gelen Fredrik Ljungberg takımının başındaki ilk galibiyetini de almış oldu.

Arsenal bu galibiyetle 24 puana yükseldi. West Ham ise 17 puanda kaldı.