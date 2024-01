What ne demek? What kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

What ne demek? What kelimesinin Türkçe anlamı nedir? "What" kelimesi, İngilizce dilinde "ne" anlamına gelir ve sorular sormak, bir şeyin tanımını istemek veya bir durumu anlamak için kullanılır. Bu kelime, bir konu hakkında bilgi almak veya anlamak amacıyla sıkça kullanılan temel bir soru kelimesidir. İngilizce dilinde yaygın bir kullanıma sahip olan "what," anlam bakımından oldukça geniş bir yelpazede kullanılabilir ve çeşitli bağlamlarda karşımıza çıkabilir. What kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Tüm bilgileri sizin için derledik…

"What," İngilizce dilinde sıkça kullanılan ve geniş bir anlam yelpazesine sahip olan temel bir soru kelimesidir. Bu kelime, bir şeyin tanımını öğrenmek, bir durumu anlamak veya bilgi almak amacıyla kullanılır. İngilizce dilinde yaygın bir kullanıma sahip olan "what," bir cümle içinde merak edilen bir konu hakkında temel bir soru sormak için kullanıldığı gibi, bir nesnenin, durumun veya olayın belirli bir yönünü vurgulamak için de kullanılabilir. What ne demek? İşte cevabı…

What Ne Demek?

"What" kelimesi, İngilizce dilinde genellikle bir soru kelimesi olarak kullanılmaktadır ve bir şeyin tanımını, bilgisini veya niteliğini sormak için kullanılır. Ayrıca, "ne" kelimesinin bir türü olarak, belirsiz bir nesne veya durumu belirtmek için de kullanılır. İşte "what" kelimesinin farklı bağlamlarda kullanımına dair daha ayrıntılı bir açıklama:

Soru Formu:

"What" kelimesi, soru cümlelerinde kullanılarak bir şeyin niteliğini, türünü veya tanımını sormak için kullanılır. Örneğin:

- What is your name? (Adın ne?)

- What time is it? (Saat kaç?)

- What do you like to do in your free time? (Boş zamanında ne yapmayı seversin?)

Tanım ve Belirleme:

"What" aynı zamanda bir nesnenin tanımını veya belirli bir durumu ifade etmek için de kullanılır. Örneğin:

- I don't know what book to read. (Hangi kitabı okuyacağımı bilmiyorum.)

- Tell me what happened. (Ne olduğunu bana anlat.)

Sürpriz veya Hayret İfade Etmek:

"What" kelimesi, bazen bir duruma şaşkınlık veya hayret ifade etmek için kullanılır. Örneğin:

- What a beautiful sunset! (Ne güzel bir günbatımı!)

- What a surprise! (Ne sürpriz!)

"What" ile Başlayan İfadeler:

"What" kelimesi, bazı durumlarda özel ifadelerde veya deyimlerde kullanılarak belirli bir anlam kazanır. Örneğin:

- What's the matter? (Sorun ne?)

- What if... (Ya şu olursa...)

Bu açıklamalar, "what" kelimesinin genel kullanım alanlarını kapsamaktadır. Ancak, bağlam ve cümle yapısına bağlı olarak başka anlamlar da kazanabilir.

What Ne Anlama Gelir?

"What" kelimesi, İngilizce dilinde bir soru kelimesi olarak kullanılır ve bir şeyin tanımını, niteliğini, türünü veya durumunu sormak için kullanılır. Aynı zamanda belirsiz bir nesne veya durumu belirtmek için de kullanılabilir.

Örnek cümlelerde "what" kelimesinin kullanımı:

Tanım Sormak:

- What is your name? (Adın ne?)

- What does this word mean? (Bu kelimenin anlamı nedir?)

Durum Sormak:

- What are you doing? (Ne yapıyorsun?)

- What happened? (Ne oldu?)

Belirsiz Nesne Belirtmek:

- I don't know what to do. (Ne yapacağımı bilmiyorum.)

- Tell me what you think. (Ne düşündüğünü bana söyle.)

Hayret veya Şaşkınlık İfade Etmek:

- What a beautiful view! (Ne güzel bir manzara!)

- What a surprise! (Ne sürpriz!)

Bu örneklerde görüldüğü gibi, "what" kelimesi çok çeşitli bağlamlarda kullanılabilir ve genellikle bir soru ifadesi oluşturarak bilgi veya tanım elde etmeyi amaçlar.

What Kelimesinin Türkçe Anlamı

"What" kelimesi, Türkçe'de "ne" anlamına gelir. Bu kelime, İngilizce'de bir soru kelimesi olarak sıklıkla kullanılır ve bir şeyin tanımını, niteliğini, türünü veya durumunu sormak için kullanılır. Örneğin, "What is your name?" cümlesi Türkçe'ye çevrildiğinde "Adın ne?" şeklinde olur. Aynı zamanda belirsiz bir nesne veya durumu belirtmek için de kullanılabilir. "I don't know what to do." cümlesi Türkçe'de "Ne yapacağımı bilmiyorum." şeklinde çevrilebilir. Bu kelime, çeşitli bağlamlarda ve cümle yapılarında kullanılarak farklı anlamlar kazanabilir.

