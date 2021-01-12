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WhatsApp sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? WhatsApp sözleşmesi neleri içeriyor?

Dünyaca ünlü mobil ve masaüstü sohbet uygulaması WhatsApp, yeni sözleşme maddelerini geçtiğimiz günlerde kullanıcılarıyla paylaştı. Sözleşme maddeleriyle karşılaşan kullanıcılar WhatsApp sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. Peki WhatsApp sözleşmesi neleri içeriyor? İşte ayrıntılar...

WhatsApp sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? WhatsApp sözleşmesi neleri içeriyor?

1 milyardan fazla kullanıcısı olan sohbet uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz günlerde yeni kullanıcı sözleşmesi maddelerini açıkladı. WhatsApp sözleşmesine dair tartışmalar ise sosyal medyada gündem konusu oldu. Peki Whatsapp sözleşmesi neleri içeriyor? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı.

Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gösteriyor.

Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.

WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler

Kullanıcı Şikayetleri

WhatsApp'taki İşletmeler

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?

Yan Hizmetler

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

Kurumsal Etkileşimler

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. WhatsApp, söz konusu tarihten itibaren ya bu ilkeleri kabul edersiniz, ya da hesabınızı silersiniz ifadesini kullanıyor.

Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında yer almıyor.

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