Wigan Athletic - Leeds United maçı ne zaman?

Wigan Athletic ve Leeds United, 04 Kasım 2018 Pazar günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. 20 puanlı Wigan Athletic 14. sırada bulunuyor, Leeds United 27 puana sahip ve 2. sırada. Wigan Athletic, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Leeds United son 5 mücadelede 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 507 kodlu maçı oynayanlar; Wigan Athletic galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.00, Leeds United galibiyet oranı 1.90. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Wigan Athletic son hafta oynanan Leeds United maçında 1-1 berabere kaldı.

Leeds United ise Wigan Athletic karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Wigan Athletic, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, yaşadı ve 10 gol atıp 5 gol yedi.

Leeds United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Leeds United, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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