Wigan Athletic - Rotherham United maçı rakamları

İngiltere Championship maçında Wigan Athletic ile Rotherham United, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Wigan Athletic 7 puanla 12. sırada, Rotherham United 6 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Wigan Athletic, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Rotherham United, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 374 kodlu maçı oynayanlar; Wigan Athletic galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Rotherham United galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Wigan Athletic son hafta oynanan Doncaster Rovers maçında 0-1 kazandı.

Rotherham United ise Blackpool karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Wigan Athletic, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 4 gol yedi.

Rotherham United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Rotherham United, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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