Wigry Suwalki - Garbarnia Krakow sahaya çıkıyor

Wigry Suwalki ve Garbarnia Krakow, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Wigry Suwalki 11 puanla 5. sırada, Garbarnia Krakow 5 puanla 18. sırada bulunuyor. Wigry Suwalki son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Garbarnia Krakow, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 208. İddaa'da Wigry Suwalki kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Garbarnia Krakow kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Wigry Suwalki son hafta oynanan Garbarnia Krakow maçında 4-0 kazandı.

Garbarnia Krakow ise Wigry Suwalki karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Wigry Suwalki, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 4 gol yedi.

Garbarnia Krakow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Garbarnia Krakow, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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