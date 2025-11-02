Wilfried Ndidi: İhtiyaçları olan ivmeyi biz verdik

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Beşiktaş'ın oyuncularından Wilfried Ndidi, karşılaşmayı değerlendirdi.

"İHTİYAÇLARI OLAN İVMEYİ BİZ VERDİK"

Mücadelenin ardından konuşan Nijeryalı orta saha, "Maç bizim için iyi gidiyordu. Elimizden geleni yapmamız gerektiğini biliyorduk. 2-0 öne geçtik. Kırmızı karttan sonra golü yiyince, geri dönüşleri için ihtiyaçları olan ivmeyi biz verdik. Maç içinde mücadele ruhumuz vardı. Bunun üzerine bir şeyler inşa etmeliyiz. Kalitemiz var. Hep beraber bir bütün olmalıyız. Bu sezon iyi şeyler başarabileceğiz bir durum yaratabiliriz." ifadelerini kullandı.