Wilrijk - Union St Gilloise düellosu

Belçika 1.Lig B Açılış maçında Wilrijk ile Union St Gilloise, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:30. 3 puanlı Wilrijk 4. sırada bulunuyor, Union St Gilloise 3 puana sahip ve 6. sırada. Wilrijk, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Union St Gilloise son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 259. İddaa'da Wilrijk kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Union St Gilloise kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Wilrijk önceki hafta Lierse mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Union St Gilloise ise Tubize maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Wilrijk, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Union St Gilloise ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Union St Gilloise, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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