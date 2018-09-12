ABD'de ünlü gazeteci Woodward'un kaleme aldığı ve Donald Trump yönetimindeki Beyaz Saray'da yaşananlara ilişkin ciddi tartışmalara neden olan kitap, ülke genelinde ilk gününü rekorla tamamladı.

Kitabın yayıncısı Simon&Schuster tarafından yapılan açıklamada, dün raflardaki yerini alan kitabın ilk 24 saatte 750 binden fazla satışa ulaştığı ve bu alanda uzun zamandır görülmemiş ciddi bir başarı yakaladığı belirtildi. Yayınevinin Başkanı Jonathan Karp, kitabın başarısıyla ilgili, "Bu, kültürel bir fenomen. İnsanların bu konuda büyük bir iştaha sahip olduğu çok açık." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin önde gelen kitapçılarından Barnes&Nobles da kitabın 2015 yılında yayımlanan "Tespih Ağacının Gölgesinde" (Go Set a Watchman) adlı romandan sonra "en hızlı satışı yapılan" kitap olarak kayıtlara girdiğini açıkladı.

448 sayfalık kitapta Trump'ın halen Adalet Bakanlığı görevini yürüten Jeff Sessions için "Zihinsel özürlü. Aptal bir Güneyli" ifadesini kullandığı, Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un yüzüne karşı ise "Sana güvenmiyorum, artık müzakerelerde yer almanı istemiyorum." dediği iddia edildi.

Kitapta, Trump'ın 2017'deki kimyasal silah saldırısından sonra Beşşar Esed için "Şu lanet katili öldürelim. İçeri girip bunların çoğunu öldürelim." sözlerini kullandığı ileri sürüldü.

Woodward'da göre Trump, benzer şekilde Temmuz 2017'deki Afganistan ile ilgili bir Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında salondakilere tepki göstererek, "Afganistan'da sahada savaşan askerler bu işleri sizden daha iyi yapardı. Biz burada ne halt ediyoruz? Daha ne kadar adamımız ölecek ve ne kadar orada kalacağız?" değerlendirmesinde bulundu.

BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ

Kitabın basına yansıyan bazı bölümlerine ilişkin yazılı açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, kitabın "uydurma birçok hikaye içerdiğini" ve "yanlışlarla dolu olduğunu" savunmuştu.

Sanders açıklamasında, "Bu kitap, büyük bölümü bazı eski kırgın çalışanların ifadelerine dayanan uydurulmuş hikayelerden başka birşey değil ve hepsi de Başkan'ı kötü gösterme amacını taşıyor." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump da farklı vesilelerle yaptığı açıklamalarda, Woodward'un kitabının "uydurma" iddialarla dolu olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Trump'ın başkanlık koltuğundaki ilk yılını anlatan Michael Wolff imzalı "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap da ocak ayında yoğun tartışmalara neden olmuş, Trump, kitabın yayımlanmaması için yayınevine uyarı mektubu göndermişti.

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