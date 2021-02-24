Woody Allen'ın evlatlık kızına taciz iddiaları yeni belgeselle tekrar gündeme geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Woody Allen'ın evlatlık kızına taciz iddiaları yeni belgeselle tekrar gündeme geldi

Ünlü yönetmen Woody Allen'ın evlatlık kızı Dylan Farrow'u çocukken taciz ettiğine ilişkin iddia, dört bölümlük bir belgesel serisinde bir kez daha gündeme geldi.

Woody Allen'ın evlatlık kızına taciz iddiaları yeni belgeselle tekrar gündeme geldi
BBC TÜRKÇE
- PA Media
Woody Allen ve kucağındaki Dylan Farrow, 1987

Ünlü yönetmen Woody Allen'ın evlatlık kızı Dylan Farrow'u çocukken taciz ettiğine ilişkin iddia, dört bölümlük bir belgesel serisinde bir kez daha gündeme geldi.

HBO televizyon kanalında yayınlanmaya başlanan belgeselde, ilk kez Dylan Farrow'un çocukken kaydedilmiş görüntüleri yer alıyor. Söz konusu görüntülerde Dylan Farrow, "tavan arasında" yaşandığını söylediği tacizi anlatıyor.

Bu kamera kayıtları, iddiaya konu olan tacizden günler sonra kaydedildi.

Son belgeselin "yalanlarla dolu" olduğunu savunan Allen hakkında tacizin gerçekleştiği öne sürülen dönemde soruşturma başlatılmış fakat dava açılmamıştı.

Savcılığın atadığı psikologlar, Dylan Farrow'un tacize uğramadığı sonucuna varmışlardı.

Ancak daha sonra savcılardan biri, Allen'ın yargılanmasını sağlayacak bulgular olmasına rağmen, çocuğu korumak için dava açmamayı tercih ettiğini söylemişti.

Woody Allen, bu iddiaların eşi, Mia Farrow tarafından ortaya atıldığını savundu.

Belgeselde yeni hangi iddialar bulunuyor?

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, belgeselde iki dikkat çekici bölüm yer alıyor.

Bunlardan birincisi 1993 yılında, Allen'ın savunma ekibi tarafından yönetmenin suçsuzluğuna kanıt olarak gösterilen psikolojik değerlendirme süreci ile ilgili.

O dönem, üvey kızı Dylan Farrow ile yaşadıklarına ilişkin yapılan görüşmelerde kullanılan teknikler, birden fazla çocuk psikoloğu tarafından "travma tekrarına" neden olacağı için geçersiz olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma sürecinde yapılan, toplam dokuz görüşmede 7 yaşındaki Dylan'ın "tutarsız" ifadelerde bulunduğu sonucuna varılmıştı.

Belgesel, o dönem soruşturmaya atanan New Yorklu sosyal hizmetler görevlisinin de ünlü yönetmenin ifadelerine inandığını ortaya koydu.

- Getty Images
Dylan ve Mia Farrow, 2016

Dylan Farrow'un ilk kez yayınlanan videoları

Belgeselde, Mia Farrow'un 7 yaşındaki Dylan ile yaptığı konuşmalar da kamuoyu tarafından ilk kez görülüyor.

Bu video kamera kayıtlarında Dylan, babasının "özel yerlerine" nasıl dokunduğunu gösteriyor. Bu görüntülerin kullanılmasının, bugün 35 yaşında olan Dylan Farrow tarafından özel olarak istendiği de belirtiliyor.

Belgesele bu videolarla ilgili değerlendirmede bulunan birden fazla çocuk psikoloğu, bunların tacize uğramış bir çocuğun ifadeleri ile bağdaştığı sonucuna vardı.

Belgeselin baş araştırmacısı olan Amy Herdy de, "Tüm belgeler ve kayıtlara bakıldığında, benim görüşüm, Dylan'ın Woody Allen tarafından taciz edildiği gerçeğine işaret ediyor" diyor.

Dylan ve eşi ne yanıt verdi?

Belgeselde ayrıca Wood Allen'ın daha sonra evlendiği Mia Farrow'un evlatlık çocuklarından Soon-Yi ile de reşit olmadan cinsel ilişki kurduğu iddiası yer alıyor.

- Getty Images
Soon-Yi ve Woody Allen, 2018

Woody Allen ve Soon-Yi adına Hollywood Reporter'a yapılan açıklamada ise belgesel "baştan savma bir kişilik suikasti ürünü" olarak tanımlandı.

"Bu belgeselcilerin doğruyu bulmak gibi bir arayışı yoktu. Bunun yerine, Farrow'larla yıllarca süren bir gizli işbirliği yaparak, yalanlarla dolu bu adaletsiz saldırıyı ortaya çıkardılar. Woody ve Soon-Yi'ye cevap için yalnızca birkaç gün verildi. Elbette bunu yapmayı reddettiler."

Allen ve daha önce eşini kamuoyu önünde savunan Soon-Yi, belgeselde yer almayı kabul etmedi. Belgeselde Allen'ın 2020 yılında yayınlanan otobiyografisinden bölümler yer aldı.

Belgeselde Allen ve Farrow'un birlikte oldukları dönemde evlat edindikleri Moses Farrow da yer almadı. Moses Farrow geçmişte, Dylan'ın annesi tarafından beyni yıkandığı iddiasıyla babasını savunmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayeti: Sanık suçunu kabul etti
BBCGazeteci Daphne Caruana Galizia cinayeti: Sanık ...
SON DAKİKA: İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları arttı - Haberler
BBCİngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları arttı
Clubhouse: Uygulamadaki konuşmaların başka bir sitede yayınlanabildiği ortaya çıktı
BBCClubhouse: Uygulamadaki konuşmaların başka bir sitede ...
Facebook geri adım attı; Avustralya'da haber içeriğini engelleme kararından vazgeçti
BBCFacebook geri adım attı; Avustralya'da haber ...
ABD'de koronavirüs ölümleri 500 bini aştı, Joe Biden 'Acılar karşısında hissizleşmeye direnmeliyiz' dedi
BBCABD'de koronavirüs ölümleri 500 bini aştı, Joe Biden ...
Beyt'ül Hikmet: Modern matematiği ortaya çıkaran keşiflerin yapıldığı 13. yüzyılda yıkılan Bağdat'taki İslam Kütüphanesi
BBCBeyt'ül Hikmet: Modern matematiği ortaya çıkaran ...
El Chapo’nın eşi Emma Coronel Aispuro uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı
BBCEl Chapo’nın eşi Emma Coronel Aispuro uyuşturucu ...
Hindistan'daki sel felaketini CIA'in Himalayalar'daki casus cihazları mı tetikledi?
BBCHindistan'daki sel felaketini CIA'in Himalayalar'daki ...
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, BBC'ye konuştu: NATO, barış için fırsat penceresi açtı
BBCAfganistan Cumhurbaşkanı Gani, BBC'ye konuştu: NATO, ...
İran nükleer tesislerinde ‘baskın’ denetim iznini kaldırıyor
BBCİran nükleer tesislerinde ‘baskın’ denetim iznini ...