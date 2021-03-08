WOW Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, 5-6-7 Mart tarihlerinde, Sabancı Vakfı ve British Council iş birliği ile dijital olarak düzenlendi.

5 Mart’ta WOW Vakfı Başkanı ve kurucusu Jude Kelly, British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough, British Council Mütevelli Heyeti Başkanı Stevie Spring ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın açılış konuşmaları ile başlayan WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul’da “Şehirde Kadın Olmak” teması ele alındı.

Festival üç günde 100 bini aşkın izlenmeye ulaştı.

FESTİVALDE BİRBİRİNDEN FARKLI KONU VE KONUKLARLA “ŞEHİRDE KADIN OLMAK” KONUSU ELE ALINDI

5 Mart’ta, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’nün Osmanlı’dan günümüze kadın hareketini ele aldığı konuşması ile başlayan söyleşiler, “Şehir Hayatına Katılım” paneli ile devam etti.

Panelde İBB Sosyal Politikalar Koordinatörü Zelal Yalçın Küçük, Engelli Kadın Derneği üyesi Avukat Arzu Şenyurt Akdağ, Kadın Koalisyonu gönüllüsü Sinem Mısırlıoğlu gibi Türkiye’nin önde gelen aktivistlerinin yanı sıra Birleşik Krallık’tan Kadınların Eşitliği Partisi (WEP) Başkanı ve Londra Belediye Başkan Adayı Mandu Reid kadınların toplumsal hayata katılımında önlerine çıkan engellerin yanı sıra pandemi döneminde kısıtlanan haklara kadar pek çok farklı konuyu tartıştı.

Gamze Elibol, Gülseren Onanç, Elif Eda Güneş, Simay Dinç ve Arzu Çelebi’nin cesaret veren hikayelerini “Büyük Fikirler” bölümünde paylaşmasının ardından, Sabancı Vakfı Fark Yaratanları İlayda Eskitaşçıoğlu, Özlem Ceylan ve Nurdeniz Tunçer tabuları yıkmaya, dayanışma platformları oluşturmaya ve bağımsız yaşama dair yürüttükleri çarpıcı çalışmalarını Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan moderatörlüğündeki “Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar” söyleşisinde anlattı.

Birlikte Yemek bölümünde ise Refika Birgül, Pelin Turgut’un hikâye anlatıcılığına dair verdiği tavsiyeler ile kendi hikayesini anlattı ve ardından festivalin ilk günündeki “Birlikte Yemek” bölümü kendi hikayesini yansıttığına inandığı bir tatlı tarifi ile son buldu.

Gazeteci Burcu Karakaş’ın sunumu ile başlayan 6 Mart’ta ise, Akademisyen Aksu Bora, Ev İşçileri Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Gülhan Benli, Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo ve Gazeteci & Yazar Saima Mir pandemi ile birlikte artan ev içi şiddet, ev içi emek ve derin yoksulluğu “Şehrin Görünmeyen Yüzü” başlığı altında tartıştı.

Erişilebilir Her Şey kurucularından Hale Yıldız, teknolojikanne.com kurucuları İpek Süer ve Derya Devrikli Gül ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Nora Tataryan, bambaşka alanlardaki girişimleri ve hikayeleriyle “Büyük Fikirler” bölümünde festivalin konuğu olurken, British Council’in Türkiye’deki 80 yılı boyunca yolunun kesiştiği 80 kadının hikayesini anlatan ‘Kesişen Yollar: 80 Yılda Değişen Hayatlar’ seçkisinde yer alan Güneş Terkol, Esra Gönen ve Ezgi Yalınalp’in ilham veren hikayelerini British Council Türkiye Ülke Direktörü Cherry Gough sunumuyla anlattı.

Birlikte Yemek bölümünün ikincisinde, Suriye’de başlayan hayatları Okmeydanı’nda kesişen kadınların kurduğu “Kadın Kadına Mülteci Mutfağı” kendi hikayelerini aktardı ve ardından izleyiciler ile falafel tarifi paylaştı. Birlikte Hareket bölümünde ise Londra’da yaşayan performans sanatçısı Ekin Bernay, Performatif Atölye Çalışması ile festivale hareket kattı.

Festivalin üçüncü ve son günü 7 Mart, beş yılda 85 milyon kere indirilen “The Guilty Feminist” (Suçlu Feminist) podcast’inin sahibi, komedyen ve senaryo yazarı Deborah Frances-White’ın açılış konuşması ile başladı. Ardından festivalin sunuculuğunu da üstlenen gazeteci Zeynep Miraç’ın moderatörlüğünde, 5 Harfliler kurucularından akademisyen Hazal Halavut, araştırmacı, müzisyen ve WOW İstanbul Danışma Kurulu Üyesi Rümeysa Çamdereli, İstanbul Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Adile Doğan ve feminist tarihçi Jade Bentil bir araya gelerek “Şehirde Dayanışma”yı ele aldı.

Festivalin son gününde oyuncu Ceyda Düvenci festivale özel bir mesaj paylaştı. WOW - Büyük Fikirler’in son buluşmasında ise Modern Pentatlet İlke Özyüksel, yönetmen Berna Gençalp ve Metal Kolektif kurucusu Hediye Yaşar kendi fırsatlarını nasıl yarattıklarını ve kendi hikayelerini nasıl dönüştürdüklerini anlattılar. Festivalin son “Birlikte Hareket” bölümünde Ebru Atilla ile “Şimdi Bir Nefes Al” başlığında, feminist yoga yaptı. Festivalin son “Birlikte Yemek” bölümü, EkBiçYeİç ile Şehirde Ekolojik Yaşam Atölyesi başlığı altında düzenlendi. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması: Kısa Film Uzun Etki bölümü ile katılımcılar toplumsal konularda farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda finale kalan üç kadın yönetmenin filmlerini izleme şansı buldu.

WOW Sivil Alan’da ise Sabancı Vakfı Hibe Programı seçkisi ve paydaşlardan görüntüler katılımcılar ile buluştu. Zeynep Miraç’ın kapanış konuşmasının ardından WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, Kardeş Türküler’in keyifli konseri ile sona erdi.



Festivalin sanat alanına odaklanan WOW Sesler ve WOW Performanslar bölümlerinde ise, Birleşik Krallık ve Türkiye’nin yükselen müzisyenlerinin ve performans sanatçılarının performansları izleyiciler ile buluştu. Birleşik Krallık’tan MAYK Tiyatrosu iş birliği ile davet edilen, deneyselliği ve önceden belirlenmiş olanla kendiliğinden olanın etkileşimini kucaklayan dansçı Laila Diallo ile performans, koreografi ve canlı sanat alanlarında çalışan Jo Bannon, British Council’ın ‘Kadın Sanatçılar için Kültürde Kadın Gücü Destek Programı’ ile Türkiye’den seçilen performans sanatları profesyonelleri Banu Açıkdeniz, Ekin Tunçeli, Dilan Balkay ve Duygu Demir’in pandemi koşulları nedeniyle seyirciyle buluşamamış üretimleri WOW Performanslar ve WOW Sesler bölümlerinde yer aldı. Birleşik Krallık’tan Selector Radyo katkılarıyla Neo-soul ve folk müziği karışımı tarzıyla şarkıcı ve söz yazarı Maya Law, dinleyeni her an değişik bir ses manzarasına sokan çok disiplinli sanatçı Heka ve armonik vokalleriyle incelikli şarkı yazımına hayat veren Bryony Jarman-Pinto WOW Sesler bölümünde katılımcılarla çevrim içi buluştu. WOW Konser’de ise ilk gün yetenekli kemane sanatçısı Melisa Yıldırım ile yarı Bahreynli yarı İngiliz trompet sanatçısı muhteşem Yazz Ahmed’in unutulmaz performansları yer alırken, ikinci gün Barış İçin Müzik Vakfı Orkestrası; festivalin son gününde ise Kardeş Türküler kapsayıcı ve özgün müzikleri ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.