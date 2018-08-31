Wrexham - Aldershot sahaya çıkıyor

Wrexham ve Aldershot, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Wrexham 14 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Aldershot 7 puanda ve 20. sırada. Wrexham, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Aldershot, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 410 kodlu maçı oynayanlar; Wrexham galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Aldershot galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Wrexham son haftadaki Chester müsabasında 2-0 kazandı.

Aldershot ise AFC Fylde maçında 7-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Wrexham, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Aldershot ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aldershot, 1 gol atarken 7 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ