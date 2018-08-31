Wycombe Wanderers - Luton Town maçı rakamları

İngiltere 1.Lig maçında Wycombe Wanderers ile Luton Town, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Wycombe Wanderers 5 puanla 17. sırada, Luton Town 7 puanla 10. sırada bulunuyor. Wycombe Wanderers son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Luton Town son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 386. İddaa'da Wycombe Wanderers kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Luton Town kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Wycombe Wanderers son haftadaki Accrington Stanley müsabasında 1-0 yenildi.

Luton Town ise Carlisle United maçında 3-0 kazandı.

Wycombe Wanderers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Wycombe Wanderers, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Luton Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Luton Town, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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