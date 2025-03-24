X'ten 700 hesabın engellenmesine itiraz

X tarafından yapılan açıklamada "Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz." denildi.

X'in konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Herkesin ifade özgürlüğü hakkını savunmaya kararlı bir platform sağlamak X için her şeyden önemlidir ve biz Türk hükümetinin bu kararının yalnızca hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden alıkoyduğuna inanıyoruz. Bu ilkeleri hukuk sistemi aracılığıyla savunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. X, faaliyet gösterdiğimiz her yerde her zaman ifade özgürlüğünü savunacaktır."

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We object to multiple court orders from the Turkish Information and Communication Technologies Authority to block over 700 accounts of news organizations, journalists, political figures, students, and others within Türkiye. Providing a platform committed to defending everyone’s… — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) March 23, 2025

ÖZGÜR ÖZEL: SOSYAL MEDYAYI BASTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

CHP Genel Başkanı Özel de konu ile ilgili açıklama yaptı:

"Dün meydanların sesini duyuran muhalif televizyon kanallarına RTÜK muhtırası verdikleri yetmiyormuş gibi, bugün de BTK üzerinden X platformundaki yüzlerce hesaba erişim engeli talep edip sosyal medyayı bastırmaya çalışıyorlar.

Kabullen artık Tayyip Bey, milletin sesini bastıramazsın. @globalaffairs yönetimini demokratik ve özgürlükçü tavrından dolayı kutluyor, bu tavrı cesaretle sürdürmesini temenni ediyorum."

Dün meydanların sesini duyuran muhalif televizyon kanallarına RTÜK muhtırası verdikleri yetmiyormuş gibi, bugün de BTK üzerinden X platformundaki yüzlerce hesaba erişim engeli talep edip sosyal medyayı bastırmaya çalışıyorlar.



Kabullen artık Tayyip Bey, milletin sesini… — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 23, 2025

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.