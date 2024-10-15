X'ten 'Solcu Gazete' hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklama

Türkiye’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilen "Solcu Gazete" isimli hesap hakkında X, Global Affairs hesabından bir açıklama yayımladı.

Hesabın kapatılmasına ilişkin kararın "hukuksuz" olduğu öne sürülen açıklamada X için "Herkes için ifade özgürlüğünü savunmaya adamış platform" tanımı yapıldı.