X'ten 'Solcu Gazete' hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin açıklama
Sosyal medya platformu X, "Global Affairs" hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda BTK'nın erişim engeli kararının "hukuksuz" olduğunu öne sürdü
Giriş: 15.10.2024 - 22:37 Güncelleme: 15.10.2024 - 22:43
Türkiye’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirilen "Solcu Gazete" isimli hesap hakkında X, Global Affairs hesabından bir açıklama yayımladı.
Hesabın kapatılmasına ilişkin kararın "hukuksuz" olduğu öne sürülen açıklamada X için "Herkes için ifade özgürlüğünü savunmaya adamış platform" tanımı yapıldı.
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